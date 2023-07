LIMASSOL, Cyprus, 5 juli 2023 /PRNewswire/ -- De iFOREX Group is een toonaangevende wereldwijde financiële groep met meer dan 25 jaar ervaring in de sector. De Europese tak van iFOREX, iFOREX Europe, biedt een betere handelservaring dan ooit tevoren met 1-op-1 privétraining, gidsen & tutorials, een $5000 US demo-account, 0% commissies en lage spreads.

Een woordvoerder van iCFD LTD, die iFOREX Europe beheert, zei: "iFOREX Europe biedt grote waarde aan haar Europese klanten door hen op te leiden en te trainen voordat ze handelsvoorwaarden krijgen van geen commissies en zeer concurrerende spreads. Dit is onze missie om een betere handelservaring te bieden. Trading was nog nooit zo toegankelijk om te leren en te oefenen."

Klanten van iFOREX Europe hebben meer dan 750 financiële CFD-instrumenten tot hun beschikking, waaronder forex, grondstoffen, indexen, cryptocurrencies, aandelen en ETF's. Ze kunnen er zeker van zijn dat ze handelen met de meest concurrerende spreads in de sector, zo laag als 0,6 pips. Ook kunnen Europese klanten leren handelen in een veilige omgeving dankzij een veilige en gereguleerde handelsomgeving en klantenondersteuning in vele Europese talen. Die ondersteuning begint al tijdens de registratie, omdat ze toegang krijgen tot handelsgidsen en tutorials in geschreven vorm en op video, 1-op-1 trainingssessies in hun eigen taal en een $5.000 US demo-account om te oefenen met handelen.

FXnet is het innovatieve handelsplatform van de iFOREX Group, beschikbaar voor klanten van iFOREX Europe met al zijn functies, concurrentievermogen en in meerdere talen. Dit in-house platform is gebouwd op basis van feedback van gebruikers, waardoor het intuïtief werkt met een overvloed aan tools om mogelijke transacties te analyseren. Met het demo-account kunnen gebruikers risicoloos instappen om de functies te leren naast de beschikbare privétraining, gidsen en tutorials. Het platform is beschikbaar op de iFOREX desktop site en op zowel iOS & Android stores voor smartphones en tablets.

''De mobiele app van iFOREX op iOS & Android is geweldig om te gebruiken. Het heeft alle functies van de desktopversie met een gestroomlijnde interface. De klanten hebben naadloos toegang tot tutorials en gidsen terwijl ze altijd en overal kunnen handelen, met volledige controle over hun account,'' voegde de woordvoerder eraan toe.

Na meer dan 25 jaar heeft de iFOREX Group zich gevestigd als een gerespecteerde marktleider in de fintech-industrie vanwege zijn technologische innovatie, klantgerichte toewijding, het opbouwen van vertrouwen bij handelaren en het streven naar uitmuntendheid.

iFOREX Europe wordt beheerd door iCFD Ltd., dat een vergunning heeft en gereguleerd wordt door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en momenteel actief is in de meeste grote Europese landen.

SOURCE iFOREX