iFOREX Europe biedt een uitgebreid pakket met handelstools

LIMASSOL, Cyprus, 24 oktober 2023 /PRNewswire/ -- De iFOREX Group is een toonaangevende wereldwijde financiële groep met meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Haar Europese tak, iFOREX Europe, heeft alle hulpmiddelen om het handelen via haar platform te ondersteunen met 1-op-1 privétraining in meerdere talen, gidsen & tutorials, en een demo-account van $5.000. Ook biedt het andere functies op haar app om handelaren te ondersteunen op de huidige markt.

Een woordvoerder van iCFD LTD, die iFOREX Europe beheert, zei: "iFOREX Europe heeft het juiste gereedschap, letterlijk, voor mensen die op zoek zijn naar een persoonlijk account om online te handelen via ons platform. We helpen onze klanten graag bij hun handelservaring met onze privétrainingen, gidsen en demo-accounts. We zijn ook enorm trots op de verschillende tools op onze trading app om elke trade zo duidelijk en beknopt mogelijk te maken."

Klanten van iFOREX Europe hebben de beschikking over meer dan 750 financiële CFD-instrumenten: forex, grondstoffen, indexen, cryptocurrencies, aandelen en ETF's. Om te navigeren door de ontelbare instrumenten die verhandeld kunnen worden, hebben handelaren op het iFOREX Europe platform toegang tot verschillende hulpmiddelen om hen te helpen. Handelaren krijgen een 1-op-1 privétraining in de taal van hun keuze, gratis beschikbare gidsen op onze website en een demo-account met $5.000 om te oefenen voordat ze hun geld investeren.

iFOREX Europe heeft ook verschillende tools geïntegreerd in het platform, op zowel de desktopversie als op mobiele apparaten. Het bevat een economische kalender om nieuws te volgen dat van invloed is op instrumenten en om je trades dienovereenkomstig aan te passen. Daarnaast zijn er trading insights om traders op de hoogte te houden van markttrends, een ''kans van de dag'' over een voorspeld instrument en meer. Andere tools zijn aanwezig om risico's te minimaliseren, zoals het plaatsen van boven- en ondergrenzen op de handelswaarde, overnight trading en balansbescherming.

Het iFOREX Europe platform heeft geweldige tools om het handelen met een persoonlijk account laagdrempelig te houden. Het heeft dezelfde functies voor de mobiele versie en de desktopversie. De klanten beginnen met een onboarding process door middel van 1-op-1 handelen en een demoaccount. Ook hebben ze naadloos toegang tot gidsen en tutorials terwijl ze altijd en overal kunnen handelen, met volledige controle over hun account, voegde de woordvoerder toe.

