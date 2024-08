iFOREX Europe, de Europese tak van de iFOREX Group, kondigt vernieuwing van sponsorschap met PSV Eindhoven aan

LIMASSOL, Cyprus, 30 augustus 2024 /PRNewswire/ -- iFOREX Europe, de Europese tak van iFOREX Group en een van de leiders in de online handelsindustrie, kondigt verheugd aan dat het zijn sponsorschap met het prestigieuze PSV Eindhoven heeft verlengd. Dit is de tweede keer dat de iFOREX Group met het team samenwerkt. Het versterkt daarmee een succesvolle ervaring die gedeelde waarden en een wederzijds streven naar uitmuntendheid benadrukt.

Een partnerschap gebouwd op succes

iFOREX Europe Sponsorship with PSV Eindhoven

Voortbouwend op het succes van de vorige samenwerking zal de iFOREX Group, via zijn Europese tak iFOREX Europe, een prominente rol blijven spelen in de marketing- en promotieactiviteiten van het team, zowel op als naast het veld. Deze hernieuwde samenwerking legt de focus op de sterke relatie tussen de iFOREX Group en de kampioenen van de Eredivisie 2023-24, beide gedreven door een passie voor succes en een toewijding aan uitmuntendheid.

"We zijn verheugd om ons partnerschap met het uitmuntende PSV Eindhoven te verlengen," zegt Pavlos, marketingdirecteur van iFOREX Europe. "Onze voortdurende samenwerking is een bewijs van de synergie tussen onze organisaties. Net zoals het team streeft naar de overwinning op het veld, streven wij bij iFOREX naar succes voor onze klanten. Samen kijken we uit naar nog een seizoen van gedeelde prestaties."

Bereik en impact vergroten

Deze hernieuwde sponsoring is een belangrijk onderdeel van de strategie van de iFOREX Group om het Europese publiek aan zich te binden en zijn banden binnen de sportgemeenschap te versterken. Door het team te blijven steunen, vergroot de iFOREX Group niet alleen de zichtbaarheid van zijn merk, maar bevestigt het ook zijn toewijding aan het ondersteunen van inspanningen die mensen in heel Europa inspireren en verenigen.

We kijken uit naar nog een winnend seizoen

Terwijl het voetbalseizoen zich verder ontwikkelt, kunnen fans van PSV Eindhoven en volgers van iFOREX Europe een spannende reeks evenementen en samenwerkingen verwachten. Dit vernieuwde partnerschap belooft nog meer waarde te leveren aan zowel de sport- als de financiële gemeenschap, waarmee de rol van iFOREX Europe als Europees gekoppeld en vooruitstrevend merk verder wordt bekrachtigd.

Ga voor meer informatie over het partnerschap en de komende activiteiten naar de website van iFOREX Europe.

Over iFOREX Group

De iFOREX Group is een wereldwijd erkende leider in de online handelsindustrie en biedt een breed scala aan handelsinstrumenten en -diensten. Met een focus op innovatie en klanttevredenheid blijft de iFOREX Group zijn bereik en impact uitbreiden via strategische partnerschappen en maatschappelijke betrokkenheid.

iFOREX Europe, de Europese tak van iFOREX Group, is de handelsnaam van ICFD Ltd, bevoegd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492780/iFOREX_Europe_PSV_Eindhoven.jpg