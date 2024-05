IMG Saksen-Anhalt: Een dynamische en energetische bedrijfslocatie

Saksen-Anhalt heeft naam gemaakt met spraakmakende vestigingen van internationale bedrijven. Maar door de aantrekkelijke algemene voorwaarden van de locatie breiden ook de bestaande locaties zich hier uit. Om innovaties te bevorderen en de economie verder te ontwikkelen, zijn bedrijven vooral op zoek naar goed opgeleide specialisten, niet alleen van landelijke maar ook internationale universiteiten. De investerings- en marketingonderneming Saksen-Anhalt mbH (IMG) geeft een overzicht van enkele succesvolle bedrijven.

MAAGDENBURG, Duitsland, 13 mei 2024 /PRNewswire/ -- In een boeiend interview wordt een exclusief kijkje gegeven in de wereld van Intel, dat momenteel de bouw van zijn gigafabriek in Maagdenburg voortzet. Bernd Holthaus, hoofd personeelszaken bij Intel Duitsland, vertelt ons rechtstreeks hoe het bedrijf vandaag al bezig is met het opbouwen van een talentenpool en welke speciale uitdagingen er zijn, bijvoorbeeld als het aankomt op geschoolde immigratie uit het buitenland.

Drie jonge ingenieurs hebben de start-up Solar Materials in Maagdenburg opgericht. Het gaat over een revolutionair proces voor het recyclen van zonnepanelen, waarmee ze waardevolle materialen zoals silicium, zilver en koper terugwinnen. Solar Materials ontving onlangs de prestigieuze Solar Startup Award 2024 voor deze baanbrekende recyclingtechnologie.

Maagdenburg is niet alleen een centrum voor zonnetechnologie, maar ook een hotspot voor de digitale economie. Magdeburg Digital fungeert als netwerk voor digitale experts die ideeën willen uitwisselen en samenwerken om de regio vooruit te helpen. Het hart en brein van de digitale economie van Maagdenburg biedt dus een platform voor innovatie en samenwerking die verder gaat dan de regio.

Een Saksen-Anhalt-bedrijf dat staat voor innovatie is awab Umformtechnik und Präzisionsmaschinen GmbH in Oschersleben. Het traditionele bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de productie van plaatwerkonderdelen met precies passende vormen. Het garandeert een hoge winstgevendheid, ook voor kleine tot middelgrote series. Met deze nichestrategie schrijft awab een indrukwekkend succesverhaal.

Maagdenburg en Oschersleben zijn niet de enige economische centra met potentieel. Dankzij de ICE treinverbinding bieden Stendal en de Altmark ook aantrekkelijke voorwaarden voor startende ondernemingen en bedrijven. Interessante commerciële ruimte, betaalbare woon- en bedrijfsruimte en lage belastingtarieven maken de regio tot een aantrekkelijke bedrijfslocatie met ruimte voor toekomstvisies.

Een echt vuurtorenproject in Saksen-Anhalt is de "Energy Region Staßfurt - H2 Region Salzlandkreis". Het doel van dit project is om groene waterstof te produceren met behulp van elektriciteit uit een nieuw windmolenpark. De regio vertrouwt op groene energie uit de regio voor de regio.

Maar het zijn niet alleen de grote projecten en bedrijven die van Saksen-Anhalt een dynamische vestigingsplaats maken. De individuele succesverhalen van Dr. Claus Gernert en dGW Gummiwerke AG in Tangermünde dragen bij aan de economische opleving. De chemicus gebruikt zijn kennis van materialen en slim verkoopmanagement om het bedrijf te positioneren voor de toekomst.

Tot slot nemen we een kijkje over de grens naar de Eemshaven in Nederland. Hier creëert GETEC, een bedrijf dat het begin van zijn succesverhaal in Saksen-Anhalt schreef, een showcaseproject voor de energietransitie. In de Eemshaven bestaan natuur en industrie naast elkaar als pragmatisch model voor de energietransitie.

Lees er meer over in de nieuwe persmap van IMG Saksen-Anhalt. Foto's kunt u vinden hier.

CONTACT:

Sabine Kraus

Tel: +49 391/568 9920

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362832/IMG_Sachsen_Anhalt_Logo.jpg