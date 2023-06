impak lanceert 's werelds eerste indices gebaseerd op de ESG+impactscore

De weg plaveien voor de eerste pure-play impact ETF

PARIJS, MONTREAL en LONDEN, 13 juni 2023 /PRNewswire/ -- We zijn erg trots om de lancering aan te kondigen van vijf eerste echte impactindices en ETF's met onze partners Circa5000 en Bita op 7 juni 2023 op de London Stock Exchange. Een historisch moment voor impact investing!

impak is launching the world’s first indices based on the ESG+impact assessment

Onze indices zijn ontworpen om de financiële sector te helpen nieuwe producten te ontwikkelen, zoals ETF's en andere gestructureerde producten. Met onze indices kunnen investeerders inzetten op positieve verandering op vijf belangrijke gebieden: Groene energie en technologie, duurzaam voedsel en biodiversiteit, schoon water en afval, sociale en economische empowerment, en gezondheid en welzijn.

De methodologie van impak, gebaseerd op dubbele materialiteit, is de meest rigoureuze en efficiënte aanpak om ervoor te zorgen dat alleen de bedrijven met de grootste impact voor elke index worden geselecteerd.

Onze klanten kunnen hun indexstrategieën volledig aanpassen dankzij een veelvoud aan benaderingen, zoals thematische screening, best-in-class en marktexclusie voor de ontwikkeling van nieuwe producten, directe indexering of benchmarking.

Paul Allard, CEO en medeoprichter van impak Analytics : "Dankzij de unieke impactinvestmentthese van CIRCA5000 in combinatie met onze methodologie, zal dit partnerschap de eerste echt duurzame beleggingsproducten met positieve impact mogelijk maken, zonder in te leveren op financieel rendement op de lange termijn."

Over impak Analytics

impak Analytics is een fintech scale-up die op basis van AI een gebruiksvriendelijk platform voor effectgegevens & -informatie heeft ontwikkeld met effectbeoordelings-, scoring- en ratingoplossingen. impak Analytics wordt gedreven door zijn missie om de financiële sector te helpen duurzamere beslissingen te nemen dankzij haar effectbeoordelingsmethode die gebaseerd is op internationale normen en beginselen zoals het Impact Management Platform en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN. Danzij de dubbele materialiteitsbenadering omvat het positieve effecten, meer dan 3700 verrijkte gegevenspunten en een scoringsproces met 1000-punten, de zogenaamde impak Score™, wat resulteert in gestandaardiseerde, vergelijkbare, betrouwbare en gecontextualiseerde effectanalyses.

