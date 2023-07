Implementatie van het eerste gerobotiseerde pakketsorteersysteem van Hongkong Post door Geek+

Een vloot van Geek+ sorteermachines en verplaatsingsrobots is nu operationeel in het Centraal Postcentrum van Hongkong Post.

Innovatieve technologie levert efficiëntie en nauwkeurigheid bij het sorteren van pakketten om klanten betrouwbare en efficiënte postdiensten te bieden.

HONGKONG, 25 juli 2023 /PRNewswire/ -- Hongkong Post en Geek+ hebben de handen ineengeslagen om hun eerste robotische pakket sorteersysteem te implementeren. Door de geavanceerde sorteermachine- en transportoplossingen van Geek+ te combineren met het ontwikkelingsplan van het projectteam van Hongkong Post, belooft de nieuwe technologie het sorteerverwerkingsproces te transformeren en stroomlijnen om de efficiëntie van de postverwerking te verbeteren.

Geek+ en Hongkong Post werken samen om de manier waarop post wordt verplaatst te revolutioneren Geek+ sorteerrobots brengen pakketten over naar postzakken op verschillende bezorgpunten

De eigen sorteermachines en transport robots van Geek+ hebben Hongkong Post in staat gesteld om het algehele werkproces te vereenvoudigen en een efficiënter en nauwkeuriger sorteersysteem te realiseren in vergelijking met het traditionele handmatige sorteersysteem, dat arbeidsintensiever is. De sorteercapaciteit van het robotische systeem kan oplopen tot 1.000 pakketten per uur, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de output wordt gemaximaliseerd.

"We zijn verheugd om samen te werken met Hongkong Post aan dit baanbrekende project", zei Billy Siu, directeur Business Development van Hong Kong en Taiwan bij Geek+. "Onze slimme robots transformeren de logistieke industrie en we zijn enthousiast om te zien hoe ze helpen bij het stroomlijnen van de sorteervoorzieningen met behulp van robottechnologie en het verbeteren van de algehele efficiëntie."

"Het robotica-systeem met slimme technologie helpt bij het sorteren van postpakketten naar individuele bezorgpunten in het hele gebied, waardoor een efficiëntere en flexibelere postoperatie mogelijk wordt. We streven ernaar om roboticatechnologieën te benutten om in te spelen op de groeiende e-commerce mogelijkheden", aldus Clare CHIU, algemeen manager (Management Services) van Hongkong Post.

Over Geek+

Geek+ is een wereldleider in robotoplossingen voor logistiek. Wij ontwikkelen Autonome Mobiele Robots (AMR) om flexibele, betrouwbare en zeer efficiënte automatisering voor magazijnen en supply chain management te realiseren. Geek+ wordt vertrouwd door meer dan 700 wereldwijde marktleiders en is erkend als wereldleider in autonome mobiele robots. Opgericht in 2015, heeft Geek+ meer dan 1500 werknemers, met kantoren in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, China, Hongkong SAR en Singapore.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.geekplus.com/

