In Quebec: Janette Bertrand presenteert een progamma op haar 100ste!

MONTREAL, 7 december 2025 /PRNewswire/ -- De Quebecse presentatrice en schrijfster Janette Bertrand is een van de meest heldere en essentiële stemmen van onze tijd. Als onverschrokken pionier van de sociale dialoog heeft ze een eeuw lang vragen gesteld die mensen uitdagen, verlichten en samenbrengen. Op 100 jaar heeft Janette Bertrand niet alles gezegd of gehoord! Zij keert terug naar Télé-Québec met Janette - Les jeunes et la vieille, een nieuw programma waarin ze de microfoon reikt aan jongeren in een openhartige, gevoelige en pretentieloze ontmoeting tussen generaties. Een presentator die op 100-jarige leeftijd terugkeert in de ether: deze historische prestatie wil de publieke omroep dan ook vieren. De publieke omroep maakt deze inhoud bij wijze van uitzondering wereldwijd toegankelijk op zijn YouTube-kanaal, zodat iedereen, waar hij of zij zich ook bevindt, dit unieke gesprek kan ontdekken.

"Jong en oud, we hebben iets gemeen. Er wordt zelden naar ons geluisterd, we worden zelden begrepen. Daarom vraag ik jullie om naar jongeren te luisteren en te proberen hen te begrijpen," benadrukt Janette Bertrand.

In Montreal bracht mevrouw Bertrand, onder het genot van een bord snoep "uit haar tijd", jongeren van 11 tot 21 jaar samen voor een openhartige uitwisseling. Het gaat over liefde, vooroordelen, verandering, verschillen, immigratie en familie. Niets is taboe!

Met Janette - Les jeunes et la vieille luistert het televisie-icoon uit Quebec naar de realiteit, twijfels en dromen van de jeugd van vandaag. De uitwisselingen zijn oprecht en vol tederheid.

Internationaal | Op Télé-Québec's YouTube-kanaal vanaf 6 december

In Quebec | 6 december 19.00 | Op Télé-Québec TV, het web en de app

