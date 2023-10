Inalfa Roof Systems Group benoemt Georges Andary tot nieuwe CEO

VENRAY, Nederland, 2 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Inalfa Roof Systems Group, een wereldwijde leider in de auto-industrie, gezeteld in Venray, benoemt Georges Andary tot de nieuwe President en Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf, met ingang van 1 oktober 2023.

Georges Andary heeft meer dan 28 jaar leidinggevende ervaring in de auto-industrie. Tijdens zijn uitgebreide loopbaan heeft hij blijk gegeven van uitgebreide marktkennis, strategische inzichten en expertise in management, ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.

Inalfa Roof Systems ontwikkelt en produceert geïntegreerde daksystemen voor bijna elk groot automerk. Met een sterke nadruk op klantrelaties, geïntegreerde samenwerking, individuele verantwoordelijkheid en een streven naar voortdurende innovatie, zijn zowel aandeelhouder BHAP als de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat Andary en zijn managementteam Inalfa's positie als voornaamste partner voor de auto-industrie op het gebied van daksystemen en geïntegreerde technologieën verder zullen versterken.

"Het is Inalfa's doel om tijdens elke rit jouw wereld te openen. Ik ben vereerd dat ik het bedrijf mag leiden om deze belofte samen met de getalenteerde teams waar te maken, nieuwe kansen te benutten en ervoor te zorgen dat we aan de verwachtingen van onze klanten over de hele wereld blijven voldoen en deze overtreffen", zegt Georges Andary, CEO en President van Inalfa Roof Systems.

Eerder bekleedde Andary verschillende managementfuncties bij Bosch. Meest recentelijk was hij General Manager van Bosch Automotive Products (Suzhou) en President van de Automotive Electronics Division in China.

Over Inalfa Roof Systems

Inalfa Roof Systems is een wereldwijde fabrikant van daksystemen voor de auto-industrie, gevestigd in Venray, Nederland, met fabrieken en ontwikkelingscentra in Europa, Noord-Amerika en Azië. Met meer dan 800 patenten en een wereldwijd marktaandeel van ongeveer 25% levert Inalfa daksystemen aan bijna alle grote auto- en vrachtwagenfabrikanten ter wereld. Sinds 2011 maakt Inalfa Roof Systems deel uit van Beijing Hainachuan Automotive Parts Co, Ltd, één van de grootste leveranciers van auto-onderdelen in China. De strategische overname van Inalfa zorgt voor verdere diversificatie van BHAP's productportfolio, versterkt de R&D- en marketingcapaciteiten en versterkt het concurrentievermogen. Ga voor meer informatie naar www.inalfa.com.

