India's toonaangevende multinationale conglomeraat bespaart 85% van de kosten en tijd voor het het migreren van 11+SAP HANA-systemen naar GCP met Symphony, een Platform voor cloudoplossingen

ALMERE, Nederland, 8 juni 2022 /PRNewswire/ -- "De organisatie is begin 2021 begonnen met de migratie van haar SAP Business Suite-systemen op HANA naar het Google Cloud Platform. Vanwege het aanzienlijke aantal systemen en de infrastructuur om de uiteenlopende bedrijven te ondersteunen, moesten op SUSE gebaseerde systemen met hoge beschikbaarheid (HA) voor elke business unit echter in korte tijd worden gebouwd om uitval en verstoring van de bedrijfsprocessen te vermijden."

Symphony for SAP door Basis Cloud Solutions schoot te hulp om de uitdagende migratie van het bedrijfslandschap te automatiseren en te orkestreren. Het hele systeem, inclusief de HA-clusterinstallatie voor meer dan 11 productielandschappen die meer dan 150 VMs-systemen omvatten, is in een recordtijd van drie weken per landschap naar GCP gemigreerd, wat een vermindering van 85% van VTE betekent.

"Bij het implementeren van SAP-BASIS-operaties en migratieprojecten, kwamen we de uitdagingen tegen in de SAP BASIS-omgeving, wat ons ertoe bracht Symphony te ontwikkelen, om aan de behoeften van de bedrijven te voldoen en overkoepelende automatisering te leveren voor de volledige stack wanneer de SAP-systemen worden gehost op een openbaar cloud-platform. De oplossing verhoogt niet alleen de productiviteit, maar vermindert ook het aantal fouten in de implementatie, verhoogt de wendbaarheid en flexibiliteit en optimaliseert de kosten in het volledige traject", aldus Prakash Palani

Prakash Palani

(CTO en oprichter van BCS)

De oplossing heeft organisaties geholpen met een unieke O.A.T.-aanpak (orkestreren, automatiseren en transformeren), die zo hun eigen migratie ZONDER KOSTEN kunnen uitvoeren met een klik op een knop met gebruik van SAP-adapters die alleen ontwikkeld zijn voor Azure, AWS en GCP. Symphony organiseert tevens verschillende geplande acties in en rond SAP Basis- en cloud-activiteiten over complexe lagen van het cloud-platform, besturingssysteem en database, waardoor het een vriend in nood is voor elke BASIS-consultant, door alle routinematige activiteiten die consultants anders moeten uitvoeren over te nemen, wat hen een voorsprong ten opzichte van het proces geeft door hun cloud-activiteiten aan te passen en over te nemen.

De migraties die met deze oplossing worden geïmplementeerd, zijn duidelijk 240 keer sneller en efficiënter dan het traditionele proces. Dit platform heeft meer dan 250 functies die 85% tijdbesparingen en 87% kostenbesparingen op de gemiddelde SAP-BASIS-activiteiten bieden. Met behulp van Symphony's geautomatiseerde migratiepijplijn heeft BCS voor zijn wereldwijde klanten meer dan 500 systemen naar de publieke cloud, zoals AWS, Azure en GCP gemigreerd.

Over BCS:

Basis Cloud Solutions, opgericht in 2014 door een team van SAP-consultants, is ISO-gecertificeerd en een zilveren partner met SAP (voorheen bekend als Basis Expert Consulting Services), een wereldwijd opererend cloud-technologiebedrijf dat zijn activiteiten begon met een visie om begrijpelijke en vooraanstaande BASIS-ondersteuning aan te bieden, aangepast aan de ultieme behoeften van elk bedrijf. BCS biedt oplossingen en diensten over het gehele spectrum, inclusief consulting over SAP-technologie, cloud-transformatie, governance en risk compliance, en ABAP-ontwikkeling en ondersteuning.

