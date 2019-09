INDUSTRY van vraag naar oplossingen: Industry 4.0 komt samen in Barcelona

Max zal zich richten op geavanceerde productie en de voordelen ervan op gebieden als efficiëntie, productplanning, commercie en talent. Tot de belangrijkste sprekers behoren Jorge Calvo, vice-decaan en professor aan de Golbis Business School in Tokio, en Daniel Pastrana, directeur van DHL's B2C-product.

De tweede editie van het Barcelona Cybersecurity Congress zal in het teken staan van veiligheid in de branche, met als belangrijkste sprekers Javier Lesaca, professor aan de George Washington University School of Media and Public Affairs en expert m.b.t. de communicatiestrategie van de zogenoemde Islamitische Staat, en Pedro Pablo Pérez, CEO van de Business Security Unit van Telefónica.

3D-printen zal ook in deze editie een belangrijke rol spelen met IN(3D)TALKS, een platform voor bedrijven die van deze technologie gebruik maken. Paolo Calza, directeur van Advanced Technology Operations en Additive Design bij het lucht- en ruimtevaartbedrijf Avio Aero en Bernhard Langefeld, partner en expert op het gebied van additieve productie bij het adviesbureau Roland Berger, zal één van de meest spraakmakende sprekers zijn tijdens de meetings. Ayri11 maakt het aanbod aan congressen op het gebied van automatisering en industriële robotica compleet, evenals het bevorderen van professionele banden tussen bedrijven en jong talent van universiteiten en hoger onderwijs.

INDUSTRY wordt gesponsord door het Zona Franca Consortium met de medewerking van Leitat, Tecnalia en IAM3DHUB als strategische partners.

