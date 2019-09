INDUSTRY Dalle necessità alle soluzioni: Industry 4.0 si incontra a Barcellona

Max si concentrerà sulla produzione avanzata e sui vantaggi che questa può apportare in termini di efficienza, prodotti, business e talenti. Tra i principali oratori vi saranno Jorge Calvo, Vice Preside e Professore presso la Golbis Business School di Tokyo, e Daniel Pastrana, direttore B2C Product di DHL.

Per quanto concerne il Barcelona Cybersecurity Congress, l'evento si concentrerà in questa seconda edizione sulla sicurezza del settore; tra i principali oratori vi saranno Javier Lesaca, Professore alla George Washington University School of Media and Public Affairs ed esperto in strategie di comunicazione del cosiddetto Stato islamico, e Pedro Pablo Pérez, CEO della Business Security Unit di Telefónica.

La stampa 3D continuerà ad avere grande importanza in questa edizione con gli IN(3D)TALKS, che forniranno una piattaforma alle aziende che impiegano questa tecnologia. Paolo Calza, Direttore di Advanced Technology Operations and Additive Design presso l'azienda aerospaziale Avio Aero e Bernhard Langefeld, partner ed esperto di produzione additiva presso la società di consulenza Roland Berger, saranno tra gli oratori di più alto profilo che parteciperanno all'evento. Ayri11 completerà l'offerta a livello congressuale concentrandosi su automazione e robotica industriale, nonché sulla promozione di relazioni professionali tra aziende e giovani talenti provenienti da università e scuole di specializzazione.

INDUSTRY è sponsorizzata dal consorzio Zona Franca in collaborazione con Leitat, Tecnalia e IAM3DHUB in qualità di partner strategici.

