Infinity Recycling, Invest-NL en LyondellBasell investeren in Pryme om geavanceerde recycling van plastic afval te versnellen

ROTTERDAM, Nederland, 9 mei 2023 /PRNewswire/ -- Infinity Recycling, Invest-NL en LyondellBasell hebben vandaag bekendgemaakt via een investeringsconsortium te hebben geïnvesteerd in Pryme NV, een innovatief cleantechbedrijf, gevestigd in Rotterdam, Nederland. De groep investeerders droeg bijna EUR 13 miljoen bij ter ondersteuning van de commercialisering van het pyrolyseproces van Pryme om gebruikt plastic op industriële schaal om te zetten in waardevolle producten. Pryme is momenteel bezig met de bouw van een geavanceerde recyclingfabriek in Rotterdam die naar verwachting later dit jaar met de productie zal beginnen en is van plan om in 2025 een tweede, grotere fabriek te bouwen.

"We zijn verheugd om deze groep sterke investeerders aan onze zijde te verwelkomen", aldus Chris Herve, CEO van Pryme. "Net zoals eerdere investeringen door Infinity Recycling en Stichting Multistrat mogelijkheden hebben geboden en ons in staat hebben gesteld belangrijke marktkennis op te doen, verwachten we van onze nieuwe investeerders dat ze waardevolle ervaring en perspectieven inbrengen die helpen onze technologie verder te ontwikkelen. Deze financiële steun vereist verantwoordelijkheid en verwachting om te leveren - een uitdaging die we graag aangaan."

Pryme heeft een nieuwe kosteneffectieve benadering van pyrolyse ontwikkeld waarmee gebruikt plastic met een hoge conversieratio, op industriële schaal en met een lagere ecologische voetafdruk kan worden gerecycled. Met het nieuwe kapitaal wil Pryme de uitrol van deze technologie versnellen om de hoeveelheid plastic die wordt verbrand of in het milieu terechtkomt, te verminderen.

Jeroen Kelder, Managing Partner, Infinity Recycling, zei: "Infinity Recycling is verheugd om bekend te maken dat het met succes een sterk consortium van investeerders heeft samengesteld om zijn portefeuillebedrijf Pryme in de volgende groeifase te ondersteunen. We zijn er trots op dat we deze belangrijke mijlpaal voor Pryme mogelijk hebben gemaakt en hebben er alle vertrouwen in dat deze steun een belangrijke rol zal spelen in het aanhoudende succes van Pryme."

Elisabeth Storm de Grave, Hoofd bij Invest-NL, zei: "We zijn enthousiast dat we in Pryme investeren in nauwe samenwerking met ons portefeuillefonds Infinity Recycling en LyondellBasell in Pryme te investeren. Deze investeringsronde is een belangrijke mijlpaal voor het opschalen van Pryme's geavanceerde recyclingmethoden. Ze zijn van cruciaal belang voor het aanpakken van juist die delen van de plastic afvalstromen die niet door middel van mechanische technologieën kunnen worden gerecycled. Met deze investering onderstrepen we duidelijk de sterke positie van Nederland om de plastic afvalcrisis het hoofd te bieden. "

"Met de toenemende vraag vanuit de samenleving en klanten naar meer circulaire producten, zijn we verheugd om te investeren in snelgroeiende bedrijven zoals Pryme om de opschaling van nieuwe geavanceerde commerciële recyclingactiviteiten te ondersteunen en de hoeveelheid gebruikt plastic die verbrand wordt, te verminderen", aldus Martino Gabellich, Vice President Advanced Recycling en Low Carbon Solutions bij LyondellBasell. "Deze investering ondersteunt onze strategie om onze circulaire en koolstofarme oplossingen te laten groeien, aangezien we van plan zijn een deel van de pyrolyse-olie die in deze nieuwe recyclingfabriek van Pryme geproduceerd wordt, te gebruiken in onze geplande geïntegreerde hub in Keulen, Duitsland."

Over Infinity Recycling

Infinity Recycling is tot stand gekomen om investeringen in valorisatietechnologieën voor plasticrecycling aantrekkelijk te maken om het uiteindelijke afvalplastic te kunnen recyclen. Het eerste aanbod van Infinity Recycling, het Circular Plastic Fund, levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het probleem van plastic afval en het ontsluiten van de broodnodige capaciteit in gerecyclede grondstoffen waar veel vraag naar is. Het Fonds implementeert een op rendement gebaseerde investeringsstrategie die waardecreatie in geavanceerde recycling stimuleert en de omschakeling naar een circulaire economie voor kunststoffen versnelt.

Over Invest NL

Invest-NL is de Nationale Financierings- en Ontwikkelingsinstelling van Nederland die zich als impactinvesteerder richt op het financierbaar maken van wat niet financierbaar lijkt. Samen met andere financiers, investeerders en ontwikkelingsspecialisten, zowel in de private als de openbare sector, richt Invest-NL zich primair op de grotere maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een CO 2 -neutrale en circulaire economie, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg en deep tech.

Ga voor meer informatie naar www.invest-nl.nl .

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell, wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de chemische industrie dat oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Door middel van geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te ontsluiten voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en leider op het gebied van polyolefinetechnologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over Pryme | www.pryme-cleantech.com

Pryme NV is een innovatief cleantech-bedrijf gericht op het omzetten van gebruikt plastic in waardevolle producten door middel van het op industriële schaal geavanceerd (chemisch) recyclen ervan. De efficiënte en schaalbare technologie is gebaseerd op een bewezen pyrolyseproces dat verder is ontwikkeld en verbeterd met eigen kenmerken.

Het bedrijf is momenteel bezig met de bouw van zijn eerste recyclingfabriek in de Rotterdamse haven met een jaarlijkse inname van maximaal 40.000 ton, die in 2023 met de productie zal beginnen.

De ambitie van Pryme is om bij te dragen aan een koolstofarme, circulaire kunststofeconomie en om het enorme uitrolpotentieel van zijn technologie te realiseren door de ontwikkeling van een breed portfolio van eigen beheerde fabrieken met strategische partners.

Het bedrijf is genoteerd aan Euronext Growth Oslo en is te volgen op LinkedIn.

