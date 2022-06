Informatie over nieuwe inzichten van de Energy Transitions Commission: om de energiezekerheid in Europa op te bouwen, zou de overgang naar schone energie versneld moeten plaatsvinden

Maar de belangrijkste focus van de opdracht ligt op de acties op middellange termijn (2-8 jaar) die de energiezekerheid en de stabiliteit van de voorziening kunnen verbeteren en de impact van toekomstige prijsschokken voor fossiele brandstoffen tegen 2030 kunnen beperken. De kern van de respons zou moeten zijn versnelde investeringen in hernieuwbare energie en economie-brede elektrificatie, samen met verbeterde energie-efficiëntie. LNG-import van vaste leveranciers zal ook een rol moeten spelen, maar moet worden gecombineerd met maatregelen om de uitstoot van CO2 en methaan bij de gasproductie te verminderen.

Het rapport is ontwikkeld in samenwerking met ETC-leden uit de hele industrie, financiële instellingen en milieuverdedigers, waaronder Bank of America, BP, EBRD, HSBC, Iberdrola, Impax, Legal and General, Ørsted, Rio Tinto, Schneider Electric, Shell , Tata Group, Volvo Group en het World Resources Institute onder andere.

Adair Turner, voorzitter, ETC merkte op:

"Het is van vitaal belang om de energiezekerheid en de economische gevolgen van de huidige situatie in Europa aan te pakken op een manier die de energietransitie niet vertraagt en idealiter versnelt. Om dit te bereiken, moeten we het verschillende tempo erkennen waarin verschillende soorten respons resultaten kunnen opleveren; we moeten de kansen grijpen voor duidelijke winsten op het gebied van energiezekerheid en -transitie: en we moeten de noodzaak onder ogen zien om een aantal handels- met name op de korte termijn. Op middellange termijn is het echter duidelijk dat Europa en andere regio's over de hele wereld de energiezekerheid kunnen vergroten en tegelijkertijd de energietransitie kunnen versnellen."

Duidelijke win-winsituaties

Duidelijk gewenste acties zijn onder meer:

Massale versnelling van hernieuwbare energie (met een sterke focus op het bouwen van opslag en flexibiliteit), door de volumetoezeggingen in 2030 te herzien en nieuwe capaciteit actief naar voren te halen. Met inbegrip van hernieuwbare elektriciteit voor de productie van groene waterstof.

Energie-efficiëntie en productiviteit, inclusief isolatie, elektrificatie van warmtepompen en industriële energie-efficiëntie

Andere elektriciteitsbronnen, waaronder het in stand houden van bestaande kernenergie en het waar mogelijk benutten van bestaande duurzame biomassabronnen

Moeilijke afwegingen

Naast acties die de Europese afhankelijkheid van gas verminderen, zullen ook nieuwe bevoorradingsbronnen een rol moeten spelen, met potentieel voor:

Meer LNG-import

Toename / behouden output van bestaande gasvelden

Maar de risico's dat te veel investeringen in deze alternatieven leiden tot koolstofafhankelijke economie, moeten worden erkend en beheerd, en nieuwe investeringen en contracten moeten worden ontworpen om de productiegerelateerde CO2- en methaanemissies te minimaliseren.

Duidelijk ongewenste acties

Maatregelen die de energietransitie ernstig kunnen vertragen of in gevaar kunnen brengen, zijn onnodig en onwenselijk. Deze omvatten elke verwatering van de emissiereductiedoelstellingen voor 2030 of van toezeggingen om de opwekking van steenkool geleidelijk af te schaffen, of grootschalige nieuwe olie- en gasontwikkelingen.

Het mogelijk maken van de inzet van hernieuwbare energie

Om tussen nu en 2030 een versnelde uitrol van hernieuwbare elektriciteit te realiseren, moeten de EU en de nationale regeringen zich concentreren op vier belangrijke acties:

Strengere doelstellingen voor de herverdeling om marktzekerheid te creëren over het groeitempo

Duidelijke programma's instellen voor veilingen in verband herverdeling, ondersteund door ontwikkelingen in het ontwerp van de energiemarkt die de blootstelling van consumenten aan volatiele gasprijzen kunnen verminderen

Het ontwikkelen van duidelijke strategieën om transmissie- en distributienetwerken snel te laten groeien, ondersteund door beleid om plannings- en vergunningsprocedures te stroomlijnen en te versnellen.

Het versnellen van de groei van de vraag naar schone elektriciteit, bijvoorbeeld door versnelde elektrificatie van het wegvervoer.

Naast de algemene informatiebrief publiceert de ETC ook 9 'ETC Explainer'-briefs die meer context geven over de situatie en mogelijke reacties. (zie link hieronder).

Ita Kettleborough, directeur, ETC zei:

"Er staat ons een diepgaande transformatie van het wereldwijde energiesysteem te wachten. Op middellange termijn kan een emissievrije economie, met schone elektrificatie als kern, landen meer energiezekerheid bieden dan het huidige op fossielen gebaseerde systeem. Hoewel er op zeer korte termijn een aantal lastige afwegingen zijn, kunnen de juiste keuzes nu zowel de energiezekerheid verbeteren als de energietransitie tegen 2030 versnellen. Overheden, bedrijven en investeerders hebben duidelijke strategieën nodig om dit doel te bereiken - gericht op het inzetten van meer hernieuwbare energie, massale elektrificatie en het verbeteren van de energie-efficiëntie."

"Energiezekerheid opbouwen door middel van versnelde Energietransitie" vormt een collectieve visie van de Energy Transitions Commission. De leden van het ETC zijn het eens met de algemene strekking van de in dit verslag naar voren gebrachte argumenten, maar zijn het niet eens met elke bevinding of aanbeveling. De instellingen waarmee de commissarissen zijn verbonden, zijn niet om formele steun voor het rapport gevraagd.

Om het volledige rapport en ETC-toelichtingen te lezen ga naar: https://www.energy-transitions.org/publications/building-energy-security/

