InnovoPro presenteert uniek platform voor kikkererwteneiwit op internationaal geprezen vakbeurs Intrafood 2022

KORTRIJK, België, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- InnovoPro, wereldwijd een belangrijke aanbieder van technologie voor kikkererwteneiwit, presenteert op 28 en 29 september tijdens Intrafood 2022 zijn nieuwste innovaties op basis van zijn platform voor kikkererwteneiwit.

InnovoPro maakt gebruik van zijn baanbrekende technologie om hoogwaardige ingrediënten te ontwikkelen van kikkererwteneiwit. Hiermee kunnen wereldwijde producenten van voedingsmiddelen en dranken de ingrediëntenlijsten van hun eindproducten aanzienlijk verkorten en hun clean-labelaanbod verder uitbreiden.

CP-Pro 70® is het paradepaardje van InnovoPro en onderscheidt zich door zijn neutrale smaak, uitgebreide functionaliteit en hoge voedingswaarde. Bovendien kan het eenvoudig worden verwerkt in veel verschillende categorieën. Dankzij zijn inherente eigenschappen is het een ongeëvenaarde combinatie in de voedings- en drankensector.

De nieuwste productinnovatie, CP-XTURA™ 65 (TVP), is een doorbraak voor de wereldwijd snelgroeiende markt voor vleesvervangers. Hiermee kunnen klanten gewilde voedingsmiddelen maken met een heerlijk, voedzaam, getextureerd ingrediënt dat rijk is aan eiwitten en een gewenste combinatie van aminozuren heeft.

"De groeiende vraag van Europese consumenten naar duurzame, clean-labelproducten, met name in de vlees- en zuivelalternatieven, heeft ertoe geleid dat plantaardige producten niet langer als niche worden gezien en juist zijn uitgegroeid tot gangbaar alternatief. Maar er is nog steeds behoefte aan meer en betere keuzes", aldus Taly Nechushtan, CEO van InnovoPro. "Het platform voor kikkererwteneiwit van InnovoPro is een belangrijke speler in de hedendaagse markt voor alternatieve eiwitten. Het richt zich op grote, plantaardige categorieën die behoefte hebben aan betere oplossingen voor eiwitten, zoals yoghurt, dranken en vleesvervangers. Het luidt een nieuwe generatie van plantaardige eiwitten in, die afziet van ongewenste ingrediënten en eindproducten een geweldige smaak en textuur biedt."

InnovoPro wordt erkend als leider in duurzaamheid en is onlangs bij de Sustainable Food Awards uitgeroepen tot finalist in de categorie 'duurzaam ingrediënt'. "Duurzaamheid is een groot deel van wie we zijn. Met ons groene productieproces kunnen we het gebruik van organische oplosmiddelen vermijden, en ik kan met trots zeggen dat we in de nabije toekomst streven naar een afvalvrij plan door alle stromen en bijproducten te gebruiken."

Intrafood 2022 vindt op 28 en 29 september plaats in Kortrijk Xpo in België.

Kom langs bij InnovoPro in stand B15.

