INSIGHTEC MRI-GELEIDE FOCUS ECHOGRAFIE AANBEVOLEN VOOR LANDELIJKE DEKKING VAN NEDERLANDSE PATIËNTEN MET ESSENTIËLE TREMOR

Recent is Nederland toegevoegd aan lijst van Europese landen die een vergoeding aanbevelen voor de behandeling van essentiële tremor met focuschografie.

AMSTERDAM, 29 januari 2024 /PRNewswire/ -- Insightec, pionier en wereldleider op het gebied van focus echografie, is verheugd met het positief adviesrapport[1] van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om MRI-geleide focus echografie (MRgFUS) te vergoeden voor mensen die lijden aan essentiële tremor (ET). Deze aanbeveling markeert een cruciaal moment en maakt de weg vrij voor toegang tot focus echografie behandeling voor essentiële tremor patiënten in Nederland.

De ZIN-aanbeveling, die op 18 december 2023 openbaar werd gemaakt, concludeert dat MRgFUS (ook wel hoge intensiteit focus echografie of HIFU genoemd), ontwikkeld door Insightec, een effectieve behandeling is voor patiënten met matige tot ernstige medicatie-ongevoelige essentiële tremor die niet in aanmerking komen voor diepe hersenstimulatie. Ook wordt geconcludeerd dat behandeling van deze patiënten daarom moet worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, zodat de patiënt toegang tot deze therapie wordt gegarandeerd. Het rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van een verzoek van het Amsterdam UMC begin 2023 met de steun van diverse Nederlandse medische verenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

"Dit is niet alleen een belangrijke dag voor ons van Insightec, maar ook voor de ruim 17 miljoen inwoners van Nederland die tot nu toe geen toegang hadden tot focus echografie behandeling voor essentiële tremor", volgens Maurice Ferré, M.D., CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Insightec. "We zijn verheugd Nederland te mogen verwelkomen in het groeiend aantal landen die de toegang van patiënten tot MRgFUS garanderen."

Volgens een onderzoek van Insightec ervoeren patiënten een significante vermindering van tremor in de bovenste ledematen en tremor-gerelateerde invaliditeit, met bovendien een betere kwaliteit van leven. De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de procedure waren duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken, die allemaal verdwenen. Bijwerkingen ná de procedure waren onder meer paresthesie en loopstoornissen, die van voorbijgaande aard waren en maximaal binnen 12 maanden verdwenen.[2]

Over MRgFUS. MRI-geleide focus echografie (MRgFUS), is een effectieve, niet-invasieve behandelingsoptie voor essentiële tremor. MRgFUS maakt gebruik van een gespecialiseerde echografie technologie om gerichte hersentherapie toe te passen zonder het chirurgisch verwijderen van het hersenweefsel dat de abnormale bewegingen veroorzaakt. Op geleide van MRI, om het specifieke doelgebied van de hersenen te identificeren, kunnen neurochirurgen gebruik maken van actuele, gedetailleerde beelden van de hersenen voor nauwkeurige lokalisatie en controle tijdens de procedure.

Over essentiële tremor. Essentiële tremor (ET) is de meest voorkomende bewegingsstoornis[3]. Het belangrijkste kenmerk is het trillen (tremor) van de bovenste ledematen, die minimaal 3 jaar bestaan, zonder andere neurologische symptomen. Hoewel sommige patiënten een reeks andere symptomen en tekenen kunnen vertonen.

Over Insightec

Insightec is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidssector dat een nieuwe generatie medische technologie creëert door de therapeutische kracht van akoestische energie te realiseren voor de patiëntenzorg. Het Exablate Neuro-platform van het bedrijf concentreert zich op geluidsgolven, veilig op geleide van MRI, om tremorbehandeling te bieden aan patiënten met medicatie-refractaire essentiële tremor of de ziekte van Parkinson. Er wordt onderzoek gedaan naar toekomstige toepassingen op neurologisch gebied, in samenwerking met toonaangevende academische en medische instellingen. Het hoofdkantoor van Insightec is gevestigd in Haifa, Israël, en Miami, VS, met bijkantoren in Dallas, Shanghai en Tokio.

