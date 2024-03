INSOL International benoemt John T. Young, Jr. van Neinda Advisors in 2024 Fellowship-groep

HOUSTON, 4 maart 2024 /PRNewswire/ -- Neinda Advisors LLC ("Neinda") is verheugd te kunnen aankondigen dat John T. Young, Jr. is benoemd tot Fellow in de ledengroep van 2024 van INSOL International. Hij maakt deel uit van een groep van 24 nieuwe INSOL Fellows wereldwijd die erkenning krijgen voor hun internationale kwalificaties op het gebied van insolventie. In reactie op de aankondiging van INSOL merkte de heer Young op: "Met het groeiende aantal herstructureringsalternatieven dat buiten de VS beschikbaar is, is het belangrijk om te weten hoe opkomende fora functioneren en waar de beste resultaten te vinden zijn. Ik ben ongelofelijk dankbaar dat INSOL mij deze eer heeft toegekend." De introductieceremonie vindt plaats tijdens de jaarlijkse INSOL-bijeenkomst in San Diego op 22 mei 2024.

INSOL International is de belangrijkste wereldwijde vereniging van advocaten, financiers, academici en andere professionals die gespecialiseerd zijn in turnaround en insolventie. Er zijn momenteel meer dan 44 ledenverenigingen met meer dan 10.500 professionals die lid zijn van INSOL International. Ga voor meer informatie over INSOL naar www.insol.org.

Neinda is een adviesbureau dat onafhankelijke bestuursdiensten aanbiedt aan organisaties die te maken hebben met bestuurlijke uitdagingen in complexe situaties. Neinda's governance diensten zijn op maat gemaakt voor in de VS gevestigde organisaties en internationale organisaties die op zoek zijn naar de expertise van een Amerikaanse directeur. Vooral situaties met grensoverschrijdende kwesties en herstructureringen komen aan bod. Meer informatie is beschikbaar op www.neinda.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2352907/neinda_logo_primary_color_Logo.jpg