Intermedia Cloud Communications neemt NEC's UNIVERGE BLUE UCaaS en CCaaS activiteiten in Noord-Amerika en andere regio's over

Cloud Communicatie pionier breidt wereldwijde positie uit en versterkt hiermee marktleider positie door strategische integratie van NEC's UCaaS en CCaaS activiteiten. NEC en Intermedia zullen hun partnership activiteiten in Japan en Australië voortzetten.

SUNNYVALE, Californië, 24 september 2024 /PRNewswire/ -- Intermedia Cloud Communications, een toonaangevende aanbieder van AI-gestuurde cloudgebaseerde oplossingen voor unified communications, samenwerking en contact center, kondigde vandaag aan dat het alle NEC's unified communications as a service (UCaaS) en contact center as a service (CCaaS) business in Noord-Amerika en NEC partner relaties in Europa overneemt. Deze overname is een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde uitbreiding van Intermedia en verdere versterking van de leiderschapspositie in cloud communicatie. De overgang voor bestaande NEC-klanten en partners zal naadloos verlopen, aangezien zij al gebruik maken van NEC-versies van Intermedia's diensten allemaal geleverd via het Intermedia-netwerk onder het merk UNIVERGE BLUE.

Deze aankondiging volgt op NEC's strategische beslissing eerder dit jaar om zich terug te trekken uit de unified communications activiteiten in regio's buiten Japan. De Europese ondersteuning van NEC UNIVERGE BLUE zal worden voortgezet tot het moment dat de overgang naar Intermedia in de komende weken zal worden afgerond.

"Als exclusieve cloud communicatie partner van NEC hebben we samen UNIVERGE BLUE UCaaS en CCaaS in een snel tempo over de hele wereld laten groeien. Intermedia is verheugd om NEC's UNIVERGE BLUE klanten en partners direct te verwelkomen in de Intermedia-familie," zegt Michael Gold, CEO van Intermedia. "Deze integratie versterkt onze positie in de cloud communicatiemarkt en opent aanzienlijke nieuwe mogelijkheden voor verdere groei en innovatie."

"Sinds we in 2020 begonnen samen te werken met Intermedia, is Intermedia een uitstekende partner geweest. Deze integratie zorgt ervoor dat UNIVERGE BLUE-klanten de hoogwaardige service blijven ontvangen die ze verwachten. De toewijding van Intermedia aan kwaliteit en innovatie sluit perfect aan bij onze waarden, wat betekent dat alle partners en klanten in goede handen zijn," zegt Chris Jackson, NEC Corporate SVP; President & CEO, NEC America en Europe.

Achtergrond van de Intermedia en NEC samenwerking

Deze overname bouwt voort op het succesvolle strategische partnerschap tussen Intermedia en NEC, welke in 2020 begon. De afgelopen vier jaar hebben de twee bedrijven nauw samengewerkt om innovatieve cloud communicatieoplossingen op de markt te brengen onder het NEC UNIVERGE BLUE-merk. Wereldwijd maken inmiddels duizenden organisaties dagelijks gebruik van maken deze diensten.

Intermedia zal dezelfde producten en diensten blijven leveren aan klanten en partners. Bovendien zal Intermedia bij de afronding van de transactie de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de bestaande UCaaS- en CCaaS-partner- en klantcontracten van NEC.

Innovatieve Product Suite

De samenwerking tussen NEC en Intermedia heeft geresulteerd in de ontwikkeling en lancering van het NEC UNIVERGE BLUE-merk, waardoor NEC klanten en partners een volledige suite van geavanceerde cloud communicatieoplossingen kan bieden. Volledig gebouwd op het eigen platform van Intermedia en geleverd via het robuuste en zeer betrouwbare netwerk, bieden deze oplossingen uitgebreide unified communications, videoconferentie, robuuste contactcenter capaciteiten en tools voor een naadloze overgang naar de cloud. Daarnaast bestaan de diensten uit geavanceerde AI, multi-channel archivering en realtime analytics om slimmere communicatie, besluitvorming en gegevensbeveiliging te waarborgen voor organisaties van iedere omvang en sector.



Belangrijke punten van deze aankondiging

Naadloze overgang: Intermedia is toegewijd aan het leveren van een soepele overgang voor alle NEC-klanten en partners. NEC-klanten maken al gebruik van het Intermedia-netwerk en oplossingen die zijn NEC UNIVERGE BLUE. Bestaande serviceovereenkomsten, contracten en support blijven ongewijzigd tijdens de integratie om continuïteit van de service volledig te waarborgen.



Geen wijziging in partnermodellen: Partners zullen worden ondersteund met het "Customer Ownership" model. Partners zullen hierbij blijven profiteren van zeer aantrekkelijke programma's en te allen tijde eigenaar te blijven van de klant.



Verbeterd klanten- en partnernetwerk: NEC-partners zullen profiteren van verkoop-, marketing- en technische ondersteuning, evenals alle tools die nodig zijn om voortdurend uitstekende waarde aan hun klanten te leveren. Bestaande Intermedia-partners zullen daarnaast profiteren van een sterk en uitgebreider netwerk, wat nieuwe marktkansen opent en toegang biedt tot een breder scala aan middelen. De uitbreiding van dit netwerk zal een grotere samenwerking en kennisuitwisseling tussen partners vergemakkelijken, met als doel de algehele servicelevering en innovatie te verbeteren.



Uitgebreid wereldwijd bereik: De integratie versterkt de aanwezigheid van Intermedia in internationale markten, waardoor het wereldwijd organisaties kan ondersteunen. Deze integratie zal bovendien de concurrentiepositie van Intermedia in de wereldwijde cloudcommunicatiemarkt versterken.



Bekroonde diensten, Ondersteuning van wereldklasse en betrouwbaarheid: De UC-oplossingen en het platform van Intermedia zijn erkend door toonaangevende publicaties en analisten - waaronder PC Magazine, U.S. News & World Report, USA Today, Forbes, UC Today, CRN, Frost & Sullivan en Aragon - voor superieure prestaties en ondersteuning. Intermedia's J.D. Power-gecertificeerde 24/7 technische ondersteuning en 99.999% uptime service level agreements zullen beschikbaar zijn voor alle directe klanten en partners, wat garant staat voor service en ondersteuning van wereldklasse.



Pad naar Cloud migratie voor on-premises klanten: Voor NEC-partners die NEC UNIVERGE BLUE aanbieden en ook on-premises klanten hebben, blijft Intermedia deze partners ondersteunen bij het faciliteren van een soepele overgang naar cloud. Door gebruik te maken van de sterke relatie die in de loop van jaren van samenwerking is ontwikkeld, zal Intermedia de nodige tools, middelen en ondersteuning blijven bieden om ervoor te zorgen dat partners hun klanten met vertrouwen door dit migratieproces kunnen begeleiden. Deze overgang stelt klanten in staat te blijvend te profiteren van de nieuwste cloud communicatie technologieën waarbij continuïteit en innovatie centraal staan.

Aanvullende details over de overgang zullen in de komende dagen en weken rechtstreeks met NEC- en Intermedia-klanten en -partners worden gedeeld.

Voor meer informatie over Intermedia, bezoek www.intermedia.com.

