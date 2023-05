IPLOOK keert terug naar MVNO's World Congress in Amsterdam

IPLOOK, een toonaangevende leverancier van end-to-end mobiele kernnetwerken, heeft bekendgemaakt op MVNO's World Congress 2023 aanwezig te zullen zijn.

HONG KONG, 24 mei 2023 /PRNewswire/ -- IPLOOK is verheugd om na een succesvolle deelname vier jaar geleden in Madrid zijn terugkeer naar het MVNO's World Congress bekend te maken. Dit jaar vindt het MVNO's World Congress plaats in Amsterdam van 5 t/m 7 juni, en IPLOOK nodigt professionals uit de sector uit om op Stand 23 deel te nemen aan deze opmerkelijke bijeenkomst om te netwerken en om samenwerking en het delen van kennis te bevorderen.

Als leverancier van kernnetwerkoplossingen, gespecialiseerd in MVNO-oplossingen , biedt IPLOOK een breed scala aan flexibele opties die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende soorten MNVO's (exploitanten van een mobiel, virtueel netwerk). Deze oplossingen zijn ontworpen voor Branded Reseller, Full MVNO, Light MVNO en MVNE, en bieden uitgebreide diensten voor bedrijven die de MVNO-markt betreden of hun bestaande aanbod willen verbeteren.

Op het MVNO's World Congress zal IPLOOK met trots zijn innovatieve oplossingen presenteren en de talrijke voordelen ervan voor MVNO's demonstreren. Met geavanceerde technologieën en expertise stelt IPLOOK MVNO's in staat hun netwerkprestaties te optimaliseren, de ervaringen van hun klanten te verbeteren en de groei van hun bedrijf te stimuleren. Bezoekers aan onze stand krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de geavanceerde functies en mogelijkheden van onze MVNO-oplossingen.

IPLOOK nodigt alle MVNO's en spelers uit de sector die het MVNO's World Congress in Amsterdam bijwonen van harte uit. We kijken ernaar uit om klanten te ontmoeten, hun specifieke vereisten te bespreken en na te gaan hoe de core network solutions (kernnetwerkoplossingen) van IPLOOK hen kunnen helpen om hun doelstellingen te bereiken en hun MVNO-activiteiten te stimuleren.

Over IPLOOK

IPLOOK Technologies is een toonaangevende leverancier van 4G/5G-netwerkoplossingen en biedt een complete productlijn voor exploitanten van mobiele netwerken, exploitanten van mobiele virtuele netwerken, serviceproviders en private bedrijfsnetwerken om aan de groeiende connectiviteitsbehoeften te voldoen. Wij zijn een van de snelst groeiende end-to-end verkopers van mobiele kernnetwerken in de wereld, met de positie om voor de wereld zelf innovatieve en hoogwaardige 3G/4G/5G/6G-kernnetwerkproducten te ontwikkelen.

