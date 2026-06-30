ISV's in Nederland moeten handelen nu keuze in de betaalmarkt snel afneemt, waarschuwt payment orchestration bedrijf Aevi

LONDEN, 30 juni 2026 /PRNewswire/ -- Het Nederlandse betaallandschap bevindt zich in een fase van consolidatie, met minder aanbieders, instabielere partnerrelaties en groeiende druk op Independent Software Vendors (ISV's) om hun betalingsstrategie te herzien.

Volgens payment orchestration platform Aevi betekent het tempo van verandering dat ISV's niet langer kunnen afwachten. Minder keuze in de markt leidt tot minder flexibiliteit, controle en onderhandelingskracht.

"De keuze in de markt neemt af, en daarmee ook de flexibiliteit waar ISV's op vertrouwen", zegt Aevi CEO Mike Camerling. "Als je afhankelijk bent van één aanbieder en die van koers verandert, wordt overgenomen of stopt met ondersteuning, worden je opties snel beperkt."

Minder keuze, meer risico

Door consolidatie daalt het aantal geschikte partners op het gebied van acquiring, terminals en processing. ISV's worden daardoor vaker gedwongen snel te reageren op strategiewijzigingen of aangepaste voorwaarden.

Vendor lock-in vormt een groeiend risico. Langlopende contracten in combinatie met hardware lifecycle periodes (vaak meer dan vijf jaar) zorgen ervoor dat ISV's en hun klanten vast kunnen komen te zitten.

"Je wilt niet vastzitten zonder alternatieven", zegt Camerling. "Maar daar beweegt de markt naartoe als flexibiliteit niet vanaf het begin wordt ingebouwd."

Partners vandaag, concurrenten morgen

De grenzen tussen spelers vervagen, terwijl aanbieders hun rol uitbreiden binnen de waardeketen. Dit maakt het ecosysteem complexer en minder voorspelbaar, en samenwerkingen bieden minder zekerheid.

Merchants willen stabiliteit

Ondanks deze ontwikkelingen verwachten merchants dat betalingen stabiel en betrouwbaar blijven. Veranderingen zoals het vervangen van terminals of aanpassen van contracten zijn ongewenst.

Daardoor ligt de druk bij ISV's om verstoringen op te vangen en continuïteit te waarborgen.

"De eindklant wil gewoon dat betalingen werken", aldus Camerling. "Veranderingen moeten op de achtergrond plaatsvinden."

De tijd om te handelen raakt voorbij

Nu contracten en keuzes vast komen te liggen, neemt de ruimte voor strategische beslissingen af. ISV's die wachten, verliezen de regie.

"Als je morgen flexibiliteit wilt, moet je die vandaag bouwen. Zodra je vastzit, ben je te laat."

Payment orchestration als oplossing

Steeds meer ISV's kiezen voor orchestration modellen waarmee zij via één integratielaag met meerdere aanbieders werken.

Door de front-end los te koppelen van backend afhankelijkheden, kunnen ISV's zich aanpassen zonder impact op merchants en behouden zij controle in een consoliderende markt.

Aevi is de enige onafhankelijke orchestration partner voor fysieke betalingen en biedt betaalproviders en retailers volledige flexibiliteit, keuzevrijheid en volledige toegang tot data gedurende de hele betalingsketen.

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