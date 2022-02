IVDP KONDIGT CONTROLE AAN VAN SPECIFIEKE 10-JARIGE TAWNY PORT DIE GEANALYSEERD WORDT

NAAR AANLEIDING VAN ONDERZOEK VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

PORTO, Portugal, 31 januari 2022 /PRNewswire/ -- Het 'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto' (IVDP) geeft aan dat het momenteel een controle uitvoert naar de wijnen van de in het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen genoemde merken, nadat deze heeft verklaard dat bepaalde 10-jarige en 20-jarige tawny ports de consument op de Nederlandse markt kunnen misleiden.

Het IVDP geeft aan dat de 10- en 20-jarige tawny ports onder een perfect gedefinieerd juridisch en regelgevend kader vallen. Daarom mag de consument voor deze wijnen met leeftijdsindicatie niet alleen een rijpingsleeftijd verwachten, maar ook een reeks organoleptische kenmerken die passen bij de aangegeven leeftijd en het rijpingsproces.

Het IVDP herhaalt dat het certificeringsproces voor de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) dat het uitvoert, strikt voldoet aan alle specificaties die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving en die specifiek zijn voor de BOB voor port.

"Desondanks volgen we voortdurend de wetenschappelijke ontwikkelingen en proberen we de meest actuele wetenschappelijke kennis te integreren in het BOB Porto-certificeringsproces", aldus de voorzitter van het IVDP, Gilberto Igrejas.

Het IVDP herhaalt ook dat het onmiddellijk contact heeft opgenomen met de Rijksuniversiteit Groningen om informatie te vergaren over de gebruikte methoden en dat het vanaf het begin bereid is geweest om met de universiteit samen te werken om inzicht te krijgen in alle methoden die aan dergelijke resultaten kunnen worden gekoppeld.

Zonder de mogelijke waarde van de methode in twijfel te trekken, concludeerde het IVDP dat het onderzoek nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift was gepubliceerd, dat er nog geen peerreview had plaatsgevonden en dat de methode nog niet internationaal was goedgekeurd door de 'International Organisation of Vine and Wine' (OIV).

Op basis van de contacten met de Rijksuniversiteit Groningen is de mogelijkheid ontstaan om actief samen te werken op het gebied van isotopenanalyse, wat een aanvulling kan worden op het beoordelingskader van het IVDP.

"We willen graag begrijpen hoe deze resultaten zijn bereikt, niet alleen voor het belang van de consument, maar ook voor het prestige van de tawny ports over de hele wereld", benadrukt de voorzitter van het IVDP.

Het IVDP betreurt het dat de informatie die in de media is gepubliceerd, specifiek verwijst naar de beschermde oorsprongsbenaming voor port, een industrieel eigendomsrecht met een internationale reputatie en prestige. Het instituut zal alle nieuwe ontwikkelingen dan ook op de voet volgen.

Het IVDP zal de industrie op korte termijn van instructies voorzien over een juiste interpretatie van de regelgeving. Het doel is altijd dat de portdrinker nauwkeurige, duidelijke en waarheidsgetrouwe informatie ontvangt.

