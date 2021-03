Jaarresultaten 2020: Emakina Group houdt groeikoers aan en versterkt zijn marges

Bevoorrechte en gereglementeerde informatie – Samenvatting van het officieel Franstalig bericht

BRUSSEL, 23 maart 2021 /PRNewswire/ -- Emakina Group (Euronext Growth Brussels: ALEMK) publiceert vandaag zijn jaarresultaten voor 2020. De toonaangevende internationale groep van onafhankelijke digitale bureaus is actief in 17 landen op 3 continenten. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten stegen met 2,5% tot 99.004.614 EUR. De inkomsten buiten België vertegenwoordigen nu 70% van de geconsolideerde inkomsten.

Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten: 99,005 K EUR, + 2,5 %

( 96,618K EUR in 2019)



( in 2019) EBITDA: 7,783 K EUR , +32,3 %

( 5,881K EUR in 2019)



( in 2019) Resultaat voor belastingen: 1.482.837 EUR

( 235.278 EUR in 2019)

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen steeg met 76,6% tot 2.217.959 EUR. De nettowinst van 662.237 EUR is te danken aan de verhoging van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, een niet-recurrent bedrijfsresultaat en een reorganisatieprogramma, en een toename van de fiscale last omwille van de goede werking van de operationele rentabiliteit.

Eind 2020 is de financiële gezondheid van de groep verder toegenomen, dankzij de hogere EBITDA, een positieve nettowinst, de verhoging van het eigen vermogen, een behoefte aan bedrijfskapitaal onder controle, een lagere schuldgraad en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen.

De internationale expansie van de groep versnelt verder: na de opening in 2020 van kantoren in Qatar, Saoedi-Arabië en India, startte Emakina begin 2021 het proces op om nieuwe kantoren te openen in Londen en München.

De groep zette ook vaart in de verdere ontwikkeling van zijn e-commerce-diensten en het uitbouwen van intense synergieën tussen de verschillende entiteiten en locaties. Dat proces vereist performante interne tools, maar ook een sterk samenwerkingsmodel en een eensgezinde 'One Team'-mentaliteit. Dankzij zijn technologische partnerschappen heeft de groep daarnaast ook een ruim aanbod van oplossingen voor zijn klanten.

Emakina Group verwelkomde een reeks nieuwe klanten: Ahold Delhaize, Armor-Lux, Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Cape Union Mart, Constellium, Crate & Barrel and Maison du Monde for Majid Al Futtaim, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody Kitchen, Graff, Harman, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Picture, Prénatal, Rotra, Solis, Swedish Pension Office, Tata Steel, Tory Burch, Under Armour GCC, Visit Qatar, Walibi, and Yves Saint Laurent.

Ondanks de pandemie verwacht het management van Emakina Group een stijging met één cijfer van zijn verkoopresultaten voor heel 2021.

www.emakina.group

Frédéric Desonnay

CFO Emakina Group

[email protected]akina.com

+32-2400-4000

SOURCE Emakina Group