Kagawa Prefectuur neemt deel aan de International Horticultural Expo (Floriade 2022) en organiseert een bonsai-tentoonstelling en -demonstratie

ALMERE, Nederland, 9 juni 2022 /PRNewswire/ -- Kagawa Prefectuur, met trots de grootste producent van dennenbonsai-bomen in Japan, zal deelnemen aan de International Horticultural Expo, de oudste en meest vooraanstaande tuinbouwtentoonstelling ter wereld, die eens per 10 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden wordt gehouden. We organiseren een tentoonstelling over Kuromatsu, waarvan de export naar de EU in het begin van 2023 van start zal gaan, en over andere bonsai-bomen. Bonsai-kwekers uit de prefectuur van Kagawa geven ook bonsai-demonstraties.

*Onze tentoonstelling zal plaatsvinden samen met Kagawa Prefectuur's lokale producten promotie organisatie op de beursstand van JAPANSE BLOEMEN- EN PLANTENEXPORT.

Informatie over de tentoonstelling

(1) Periode van de tentoonstelling: vrijdag 10 juni tot en met woensdag 22 juni 2022

(2) Locatie: Japanse paviljoen (binnententoonstelling) - Centrale beursstand

https://floriade2022.jp/en/exhibitioncenter/

(3) Deelnemers: producenten uit Kagawa (waaronder de voorzitter van de Kagawa Prefectural Bonsai Production Promotion Council), prefecturale overheidsfunctionarissen, enz.

(4) (Voorlopige) gegevens van de tentoonstelling:

Permanente tentoonstelling van de eigenlijke Kuromatsu en Goyomatsu bonsai-bomen

Een demonstratie van HIRAMATSU Koji, een wereldberoemde bonsai-vakman die zich bij verschillende gelegenheden heeft onderscheiden, zoals de World Bonsai Convention.

Er worden van vrijdag 10 juni tot en met zondag 12 juni twee keer per dag demonstraties gepland.

Er worden de hele dag videoclips over de bonsai-productiegebieden in Japan getoond.

Schets van de Horticultural Expo

Dit is een internationale tuinbouwtentoonstelling die in 1960 voor het eerst plaatsvond in het Koninkrijk der Nederlanden, een toonaangevende tuinbouwland, en is een wereldtentoonstelling op basis van het Congres over internationale tentoonstellingen, waar landen uit Europa en over de hele wereld hun beste bloemen en tuinen en tuinbouwtechnieken tentoonstellen. https://floriade2022.jp/en/exposition/

(1) Categorie: door de internationale vereniging van tuinbouwproducenten als een Klasse A1-evenement erkend

(2) Thema: groeiende groene steden

(3) Plaats: Almere, het Koninkrijk der Nederlanden

(4) Data: donderdag 14 april tot en met zondag 9 oktober 2022

(5) Gastheer: Floriade Almere 2022 B.V.

(6) Deelnemende landen: 33 landen

(7) Aantal bezoekers: er worden ongeveer 2 miljoen bezoekers verwacht

