Kavalan élu meilleur des meilleurs whisky single malt à Tokyo

La distillerie taïwanaise célèbre une formidable saison de récompenses

TAIPEI, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan a battu ses concurrents et décroché le titre de « Meilleure distillerie asiatique » de 2023 à la Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Les organisateurs ont déclaré que le nouveau prix a été créé comme un prix indépendant pour mieux mettre en valeur le développement et le potentiel de la région, à l'exclusion du Japon.

Le PDG de Kavalan, YT Lee a déclaré qu'il était le plus fier du fait que le Solist PX Sherry Cask ai obtenu le très convoité prix du « meilleur des meilleurs whisky single malt » 2023.

« Il y a eu 183 single malt soumis dans la catégorie des spiritueux du concours de cette année et je suis donc honoré que les juges de Tokyo aient pensé que notre PX Sherry est le meilleur », a déclaré YT Lee.

Pour décerner le « meilleur des meilleurs », il y a un processus de dégustation à l'aveugle en deux parties qui commence avec 12 juges ou plus sélectionnant les 20 meilleurs whiskies single malt. Le deuxième tour est jugé par 10 juges spéciaux qui décernent à la marque ayant obtenu le meilleur score le titre de « meilleur des meilleurs ».

Kavalan a également remporté le prix du meilleur whisky asiatique en matière de rapport prix-rendement 2023 pour le Distillery Select No.2. et trois prix Superior Golds pour le Solist PX Sherry, le Distillery Reserve Peated Malt et le Solist Oloroso Sherry. La gamme Solist est entièrement embouteillée en fût.

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2023

À San Francisco, le Solist ex-Bourbon Single Cask Strength de Kavalan a été nommé « Best of Class Other Single Malt » pour l'expérience de saveur délicieusement complexe et multidimensionnelle de vanille, fruits et noix de coco.

International Whisky Competition (IWC) 2023

Kavalan a aussi été couronnée « Distillerie de l'année » 2023 à l'International Whisky Competition (IWC). La première, la deuxième et la troisième place dans la catégorie convoitée Best World Whisky - Cask Strength ont été décerné aux Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask et Distillery Reserve Peated Malt de Kavalan.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte de Snow Mountain et est agrémenté de brises de mer et de montagne. Tout cela se combine pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous l'égide de la société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 770 récompenses dans les concours les plus compétitifs du secteur. Visitez www.kavalanwhisky.com

