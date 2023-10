Kavalan kåret til 'Best of the Best Single Malt whisky' i Tokyo

Taiwans destilleri fejrer en fantastisk prissæson

TAIPEI, 20. juli, 2023 /PRNewswire/ -- Kavalan har slået konkurrenterne og tilegnet sig titlen "Best Asian Distillery" i 2023 i Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Arrangørerne sagde, at den nye pris blev oprettet som uafhængig pris for at kunne fremvise regionens (undtagen Japan) udvikling og potentiale.

Kavalan dominates the whisky competitions of 2023, winning 'Best Asian Distillery' at TWSC, 'Best of Class Other Single Malt' at SFWSC, and 'Distillery of the Year' at IWC. Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2023' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya(土屋 守).

Kavalan CEO YT Lee sagde, at han var mest stolt af det faktum, at PX Sherry Cask modtog den eftertragtede "Best of the Best Single Malt Whisky" pris i 2023.

"Jeg hører, at der var 183 single malt-deltagere i kategorien spiritus i dette års konkurrence, så jeg er beæret over, at dommerne i Tokyo mener, at vores PX Sherry var på toppen," sagde YT Lee.

Best of the Best er en blindsmagningsproces i to dele, som begynder med 12 eller flere dommere, som skal vælge top 20 single malt whiskyer. Den anden bedømmelsesrunde består ti specialdommere, som tildeler brandet med den bedste score titlen "Best of the Best".

Kavalan vandt også 2023 Best Cost Performance Asian Whisky for Distillery Select No.2. og tre Superior Golds for deres Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt og Solist Oloroso Sherry. Solist-sortimentet fyldes på flakser ved fadstyrke.

2023 San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)

I San Francisco blev Kavalans Solist ex-Bourbon Single Cask Strength udnævnt til "Best of Class Other Single Malt" for dens dejligt komplekse, flerdimensionelle smagsindtryk med noter af vanilje, frugt og kokosnød.

2023 International Whisky Competition (IWC)

Og ved IWC, blev Kavalan kåret til "Distillery of the Year" ved 2023 International Whisky Competition (IWC). Første, anden og tredje plads i den eftertragtede kategori Best World Whisky - Cask Strength gik til Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask og Distillery Reserve Peated Malt.

