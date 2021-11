Kavalan wint 'Wereldwijde whiskyproducenttrofee' van IWSC

De wereldwijde whiskyproducententrofee wordt uitgereikt aan de best scorende whiskyproducent in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australasië. De erkenning van dit jaar was gebaseerd op Kavalans 7 goud uitmuntende en 8 gouden medailles en de wereldwijde whiskytrofee voor de Podium Single Malt whisky.

De trofee bekroont een spectaculair prijzenseizoen voor Kavalan, waarin de stokerij meer dan 100 gouden medailles en 10 van de hoogste prijzen in de sector heeft verzameld.

Dit omvat de benoeming van Producent/Distilleerderij van het jaar in alle topcompetities: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) en San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

CEO YT Lee gaf aan dat 2021 een recordjaar was geweest voor Kavalan.

"Kavalan heeft altijd barrières doorbroken om kwaliteit te leveren en continu te vernieuwen. We blijven ons inspannen om de uitzonderlijke smaak en aroma's te leveren die onze fans van onze whisky verwachten. Ik dank de jury voor deze trofee en draag deze op aan mijn hardwerkende team", aldus de heer Lee.

Tien topprijzen in 2021

Kavalan Distillery

IWSC: Wereldwijde whiskyproducent van het jaar

SFWSC: Stokerij van het jaar

ISC: Wereldwijde whiskyproducent van het jaar-trofee

ISC Spirit Tourism Awards: stokerijbezoekerscentrum-trofee

Icons of Whisky: bezoekersattractie van het jaar

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

SFWSC: Beste overige single malt whisky

BTI: Beste single malt whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

WWM Taste Master

Kavalan Podium Single Malt Whisky

IWSC: Wereldwijde whiskytrofee

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

TWSC: Beste van de beste single malt

Over Kavalan Distillery

Kavalan Distillery in Yilan County pioniert sinds 2005 in de kunst van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, wordt gemaakt met het kristalheldere smeltwater van Snow Mountain en versterkt door zee- en bergbriesjes. Deze omstandigheden zorgen samen voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. Met Yilan County's oude naam wordt onze distilleerderij ondersteund door ongeveer 40 jaar drankproductie onder het moederbedrijf, genaamd King Car Group. We hebben meer dan 600 gouden onderscheidingen of hoger ontvangen in de meest competitieve uitreikingen in de branche. Bezoek www.kavalanwhisky.com

