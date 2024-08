Kavalan's Distillery Reserve Peated Malt uitgeroepen tot TWSC's 2024 'Best of the Best'

Taiwanese distilleerder wint vier keer in zes jaar de hoogste prijs in Tokio

TAIPEI, 13 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Kavalan Distillery heeft opnieuw de hoogste eer behaald op de Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) van 2024 in Japan.

Dit jaar werd "Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky" bekroond als "Best of the Best Single Malt Whisky of 2024". Het is de vierde keer in zes jaar dat de Taiwanese distilleerder deze onderscheiding heeft gekregen.

Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2024' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya Kavalan’s Distillery Reserve Peated Malt named TWSC’s 2024 ‘Best of the Best’

Bij het in ontvangst nemen van de prijs sprak de heer Y.T. Lee, CEO van Kavalan, zijn dank uit aan de juryleden van het TWSC. "Japan is altijd een cruciale exportmarkt geweest voor Kavalan en heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei van ons merk. Ik ben heel dankbaar dat ik erkend ben op de belangrijkste whiskywedstrijd van Azië. We blijven ons inzetten voor innovatie en zullen de whiskyindustrie met niet aflatende toewijding vooruit blijven helpen."

Samen met de Distillery Reserve Peated Malt, hebben twee andere whisky's, "Kavalan Classic Single Malt Whisky" en "Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky", drie jaar op rij gouden medailles in de wacht gesleept. Dit betekent dat alle drie de varianten in de gewaardeerde "Hall of Fame" van TWSC worden opgenomen.

In totaal won Kavalan 13 gouden medailles, waarvan twee "Superior Golds" in Tokio.

Tot nu toe heeft Kavalan een indrukwekkende 903 gouden medailles in internationale wedstrijden verzameld.

De Tokyo Whisky & Spirits Competition, opgericht in 2019, wordt algemeen erkend als de belangrijkste whiskycompetitie in Azië en trekt inschrijvingen aan uit toonaangevende whiskyproducerende landen, waaronder Schotland, Ierland, de Verenigde Staten, Canada, India en Taiwan.

Best of the Best:

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Hall of Fame:

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Superior Gold Medal:

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Port Oak Single Malt Whisky

Gold Medals:

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.1 Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Madeira Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No.2 Single Malt Whisky

Kavalan Wine Oak Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478047/1_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478048/2_Kavalan_s_Distillery_Reserve_Peated_Malt_Named_TWSC_s_2024__Best_of_the_Best.jpg