Klient PSA introduceert Hybride Projectuitvoering -- mensen geven leiding, AI-agenten leveren

Acht gespecialiseerde Agentforce-agenten werken nu zij aan zij met menselijke consultants in Salesforce — elk ontworpen voor één specifiek vakgebied, elke output bekeken en goedgekeurd voordat die ergens naartoe gaat.

MONTREAL, 31 maart 2026 /PRNewswire/ -- Klient, het bedrijf achter Klient PSA, heeft vandaag Hybride Projectuitvoering aangekondigd — een nieuw operationeel model waarbij gespecialiseerde AI-agenten worden toegewezen aan projecttaken als resources binnen Salesforce, naast menselijke consultants werken, en resultaten opleveren die mensen beoordelen en goedkeuren voordat er iets bij een klant of achterliggend systeem terechtkomt.

VEEL SPECIALISTEN, GEEN GENERALIST

De professional services-sector heeft geen behoefte aan één AI die alles probeert te doen. Wat nodig is, zijn gerichte agenten die elk één ding uitzonderlijk goed doen. Klient PSA levert vandaag een catalogus van acht agenten — elk speciaal gebouwd voor een specifiek onderdeel van projectuitvoering:

AGENT ROL VAKGEBIED SCOPEY 1 Business Analysis Agent Scoping & Requirements PLANNY 1 Project Manager Agent Planning & Scheduling TIMEY 1 Timesheet Agent Tijdregistratie & Naleving GUIDY 1 Customer Onboarding Agent Klantonboarding TOUCHY 1 Touchpoint Agent Klantcommunicatie CASEY 1 Customer Support Agent Case-afhandeling KNOWWY 1 Knowledge Agent Kennisbeheer DEVY 1 Software Development Agent Ontwikkeling & Implementatie

De catalogus is ontworpen om te groeien. Naarmate bedrijven nieuwe hiaten identificeren, voegt Klient nieuwe agenten toe — en naarmate elk vakgebied zich verder ontwikkelt, worden nieuwe versies uitgebracht. Elke agent die aan de catalogus wordt toegevoegd, maakt het model completer.

HOE MENSEN DE CONTROLE BEHOUDEN

Twee elementen zorgen ervoor dat mensen de regie houden. Ten eerste is elke agent een Salesforce Resource-record — zichtbaar in Gantt-grafieken, takenborden en resource-rapporten, beheerd via dezelfde interface die projectmanagers al gebruiken voor menselijke consultants. Geen nieuwe tool om te leren.

Ten tweede gaat niets wat een agent produceert ergens naartoe zonder expliciete menselijke goedkeuring. Wanneer een agent werk afrondt, wordt er een Resultaatbeoordeling gepresenteerd — een gestructureerde goedkeuringsstap waarbij een mens de output leest, indien nodig aanpast, eventueel opnieuw in gesprek gaat met de agent, en het resultaat goedkeurt of afwijst voordat het verder gaat.

"Dit is hoe de volgende tien jaar van professional services eruitzien — menselijke consultants die zich richten op oordeelsvorming, relaties en het werk dat er echt toe doet, terwijl AI-agenten de gestructureerde, herhaalbare uitvoering rondom hen voor hun rekening nemen. We hebben Hybride Projectuitvoering gebouwd omdat we geloven dat de bedrijven die dit model als eerste adopteren, de standaard zullen bepalen die alle anderen volgen."

— Yanick Abraham, CEO, Klient

KLIENT ALS KLANT NUL

Elke agent die aan klanten wordt geleverd, heeft eerst binnen de eigen activiteiten van Klient gedraaid — op echte projecten, met echte deadlines. Klient begon met één generalistische agent en ontdekte dat breedte ten koste ging van kwaliteit. De overstap naar een catalogus van gerichte specialisten is het directe resultaat hiervan. Wat vandaag wordt uitgebracht, is het model waarop Klient zelf al draait.

$1.000 PER AGENT. Eenmalige aankoop. Geen abonnement.

Elke AI-agent kost $1.000 USD — een eenmalige aankoop voor alles wat die agent levert. Geen abonnement. Geen AI-toeslag. De enige doorlopende kosten zijn Salesforce Flex Credits voor gebruik, rechtstreeks aangeschaft via Salesforce.

Klient PSA begint bij $15 per gebruiker per maand met een standaard livegang van drie weken. Alle acht agenten zijn vandaag beschikbaar op klient.com/agent-catalog/.

LIVE DEMONSTRATIE Agentforce World Tour — Utrecht, Nederland 1 april 2026

OVER KLIENT

Klient is het bedrijf achter Klient PSA — het 100% Salesforce-native platform voor professional services automation, speciaal gebouwd voor PS-teams die op Salesforce draaien. Klient PSA gaat live in drie weken, begint bij $15/gebruiker/maand en levert een groeiende catalogus van gespecialiseerde AI-agenten aangedreven door Salesforce Agentforce. Mensen geven leiding. Agenten leveren. Klient werd opgericht binnen een Salesforce-consultancy en is al sinds 2015 Salesforce-partner. Meer informatie op klient.com.

MEDIACONTACT:

Yanick Abraham

CEO, Klient

[email protected]

klient.com

