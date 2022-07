KORE Software kondigt de overname aan van Sports Alliance

NEW YORK, 21 juli 2022 /PRNewswire/-- KORE Software kondigt met trots de overname aan van de in Londen gevestigde aanbieder van fan data management en digitale marketingoplossingen, Sports Alliance. Deze overname markeert een uitbreiding voor KORE op de EMEA-markt, waarbij meer dan 140 klanten worden overgenomen en de positie van het bedrijf als wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor betrokkenheidsmarketing wordt versterkt. Deze overname weerspiegelt een doorlopende uitbreiding voor KORE Software, na de recente overname van SSB's professionele sportbedrijf en het toonaangevende door AI aangedreven sociaal en digitaal analyseplatform Hookit, in februari 2022.

Met meer dan 20 jaar ontwikkeling en maatwerk van fandata-oplossingen voor professionele sportmerken, helpt het Sports Alliance-platform marketingteams sneller toegang te krijgen tot hun data, die te interpreteren en te activeren, terwijl het voor nieuwe campagne- en betrokkenheidsideeën zorgt met AI-gestuurde inzichten. Van de integratie van loyaliteitsprogramma's, e-mailmarketing of volledige omnikanaalcampagnes, tot een enkele aanmelding en contactmanagement voor privacy en gedetailleerde transacties, brengt het platform van Sports Alliance alle fangegevens bij elkaar in een, gebruiksvriendelijke interface waar sportmarketeers unieke fanervaringen kunnen creëren die voor elk merk de loyaliteit en efficiëntie verbeteren. Door Sports Alliance toe te voegen aan de portfolio van KORE Software, breidt KORE zijn wereldwijde voetafdruk niet alleen sterk uit, maar kan het zijn klanten nieuwe functies en functionaliteit leveren.

De nieuwe samenwerking tussen KORE Software en Sports Alliance versterkt en breidt de beste sponsoring-, ticketing-, fan- en data-analyseoplossingen uit vanuit een enkele bron voor hun gecombineerde meer dan 1000 sport- en entertainmentorganisaties en toonaangevende wereldwijde merkklanten. Met overlappende klanten in de Premier League, NFL en nog veel meer, kan KORE Software zijn klanten nu nog meer oplossingen bieden. Marketing-, partnerschaps- en operationele teams profiteren allemaal van de tijd- en kostenbesparende oplossingen die nu worden aangeboden in deze robuuste productsuite.

Anthony Khan, CEO van Sports Alliance: "We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij de KORE Software-familie, met een gedeeld bedrijfsethos en zakelijke afstemming past KORE perfect bij Sports Alliance. In de afgelopen twee decennia heeft de Sports Alliance een dominante positie verworven bij Europese clubs, competities en verenigingen. Als deel van de wereldwijde leider op het gebied van de levering van data- en marketingsoftware aan sport- en entertainmentorganisaties, zijn de groeimogelijkheden enorm."

KORE Software is enthousiast over partnerschappen en het creëren van oplossingen om de sport-, entertainment- en merkpartners te helpen hun eigen partnerschappen en fanrelaties op een effectieve manier te beheren, meten en optimaliseren. De toevoeging van Sports Alliance biedt ook meer ondersteuning als het gaat om Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan wereldwijde merken en organisaties, om ze te helpen zich te blijven richten op partnerschappen, ideeën en strategie.

"Door Sports Alliance in de KORE-portfolio onder te brengen, breiden we onze wereldwijde voetafdruk en mogelijkheden uit", Jason Fletcher, CEO van KORE Software. "Deze samenwerking versterkt de positie van KORE als de meest uitgebreide leverancier van marketing-oplossingen voor betrokkenheid in de sport- en entertainmentmarkt. We zijn enthousiast over wat we samen kunnen blijven bereiken."

KORE Software

KORE Software is de wereldwijde leider in oplossingen voor betrokkenheidsmarketing. Meer dan 900 merken, locaties en sportorganisaties vertrouwen op de tools en het platform van KORE als een bron van waarheid die slimmere partnerschapsbeslissingen stimuleert en de banden met hun publiek uitbreidt. Door middel van sponsormanagement en -evaluatie, ticketing & fan engagement en datamanagement en -analyse verenigt het tweezijdige netwerk van KORE de zakelijke sponsors, sponsoringseigenschappen en hun fans met oplossingen die het vermogen van een organisatie om te handelen versnellen en te informeren. Dit stelt teams in staat om de ervaring van de fan te verbeteren, het rendement te maximaliseren en tijd door te brengen waar het belangrijk is. Meer informatie op KORESoftware.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Sports Alliance

Sports Alliance is in 2002 in Londen in het Verenigd Koninkrijk opgericht en bedient meer dan 140 sportmerken in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Sports Alliance helpt rechtenhouders om data, technologie, analyse en marketing-inzichten te gebruiken om de ervaring van de fan en de omzetgeneratie te verbeteren. Sports Alliance biedt overkoepelende fanrelatiemanagement en oplossingen op het gebied van Marketing en CRM, digitaal, loyaliteit en commercieel. Ons doel is om sport voor elke individuele fan nu en in de toekomst te personaliseren. Lees meer over Sports Alliance op www.sportsalliance.com/us/ of bezoek de Linkedin-pagina.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1487171/Kore_Logo.jpg

SOURCE KORE Software