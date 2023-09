KORE werkt samen met PSV Eindhoven aan een beter Partnership Management en Fan Engagement

LONDON, 26 september 2023 /PRNewswire/ -- KORE, het toonaangevende engagement marketing platform voor de sport- en entertainmentsector, kondigt met trots zijn nieuwste gezamenlijke klant met Sports Alliance en zijn allereerste in Nederland gevestigde klant aan: PSV Eindhoven. Deze mijlpaal betekent een belangrijke stap in de uitbreiding van KORE op de Europese markt en versterkt de toewijding van het bedrijf aan het leveren van geavanceerde oplossingen aan sportorganisaties wereldwijd. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van KORE's recente overname van Sports Alliance, leverancier van digitale marketingoplossingen, en met een eerste klant van Sports Alliance die uitbreidt naar het KORE-platform.

PSV Eindhoven, een prestigieuze voetbalclub opgericht in 1913 en gevestigd in Eindhoven, heeft een welverdiende faam opgebouwd voor uitmuntendheid op en naast het veld. Als vooraanstaand Nederlands Eredivisieteam heeft PSV onder andere de ambitie om telkens mee te dingen voor het behalen van het Nederlands kampioenschap en te streven naar successen in de UEFA Champions League. Daarbij zet het in op een professioneel topsportklimaat.

KORE's samenwerking met PSV is een bewijs van de sterke relaties die het Sports Alliance team heeft opgebouwd. Dankzij deze baanbrekende samenwerking zal de Activate software van KORE worden geïntegreerd in de activiteiten van PSV. Dit zal de club in staat stellen om haar partnerships op een tot nu toe onhaalbare manier te beheren. Deze mijlpaalovereenkomst, met een looptijd van vijf jaar, staat voor een echt partnerschap tussen KORE en PSV, gericht op het verbeteren van het activatiemanagement van partners en het optimaliseren van de inkomstenstromen uit sponsoring.

"We zijn verheugd PSV Eindhoven te mogen verwelkomen als eerste klant van KORE in Nederland", aldus Matt Roberts, Sr. Director, Customer Strategy & Success (EMEA) bij KORE. "Dit is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor de wereldwijde uitbreiding van KORE, maar ook een bewijs van de geweldige historische samenwerking tussen PSV en Sports Alliance die ons zover heeft gebracht. De toezegging van PSV markeert het eerste geval van cross-selling van KORE 'software' met een klant van Sports Alliance. Dit illustreert onze niet aflatende toewijding aan het leveren van uitzonderlijke oplossingen aan onze gewaardeerde partners."

Activate, de belangrijkste asset management software van KORE, zal PSV in staat stellen om als nooit te voren zijn activatiemiddelen naadloos te beheren en partnerschappen strategisch te cultiveren en te koesteren. Met zijn robuuste en intuïtieve functies biedt Activate PSV een ongekend niveau van controle en inzicht in het ecosysteem van zijn partners, waardoor nieuwe mogelijkheden voor groei en het genereren van inkomsten worden ontsloten.

"We zijn enthousiast over onze samenwerking met KORE", aldus Koen van Haastert. "De capaciteiten van Activate sluiten perfect aan bij onze visie om koploper te worden op het gebied van fan engagement en partnership management. Dit partnerschap stelt ons in staat om het hoogste niveau van professionaliteit op en naast het veld te behouden en we kijken ernaar uit om samen opmerkelijke mijlpalen neer te zetten."

Over KORE:

KORE is wereldwijd marktleider op het gebied van engagement marketingoplossingen. Meer dan 900 merken, locaties en sportorganisaties vertrouwen op de tools en het platform van KORE als waarheidsbron voor het beheren van middelen en het meten van de impact van partnerschappen, met realtime inzichten, over alle kanalen heen. Door middel van Sponsor Management en Evaluatie, Ticketing en Fan Engagement, en Data Management en Analytics, verenigt KORE's tweezijdige netwerk bedrijfssponsors, sponsorobjecten en hun fans met oplossingen die helpen de fanervaring te verbeteren, slimmere beslissingen te nemen en marketing- en operationele teams in staat te stellen hun tijd te besteden aan zaken die er toe doen. Ga voor meer informatie naar KORESoftware.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Over Sports Alliance:

Sports Alliance werd in 2022 overgenomen door KORE.

Sports Alliance is opgericht in 2002 in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het bedient meer dan 140 sportmerken in het VK, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Sports Alliance helpt houders van rechten gegevens, technologie, analyses en marketinginzichten te gebruiken om de ervaring van fans en het genereren van inkomsten te verbeteren. Sports Alliance biedt end-to-end fan relationship management tools en oplossingen in Marketing & CRM, Digital, Loyalty en Commercial. Het is onze missie om sport te personaliseren voor elke individuele fan, nu en in de toekomst.

