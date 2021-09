Kredietverlening BNG Bank op koers

- Op koers met strategie 'Ons Kompas Naar Impact'

- Langlopende kredietportefeuille stabiel op EUR 86,1 miljard

- Renteresultaat stijgt met EUR 3 miljoen naar EUR 228 miljoen

- Nettowinst EUR 187 miljoen

- Resterend dividend over 2019 en 2020 wordt in oktober uitgekeerd

- Toename bedrijfslasten van EUR 4 miljoen

DEN HAAG, Netherlands, 6 september 2021 /PRNewswire/ -- Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank: "We zijn tevreden met de financiële resultaten. We kijken terug op een goed eerste halfjaar waarin we onze klanten in het publieke domein hebben kunnen voorzien van EUR 5,6 miljard aan nieuwe langlopende leningen. We rapporteren een stijging van onze nettowinst, dit is vooral het gevolg van verbeterde economische vooruitzichten met daardoor onder meer lagere kredietvoorzieningen en hoger resultaat financiële transacties. Het onderliggend renteresultaat is met EUR 3 miljoen gestegen naar EUR 228 miljoen; we hebben de gunstige tarieven van funding vanuit de ECB doorgegeven aan onze klanten. We liggen op koers met onze strategie 'Ons Kompas Naar Impact'. Hiermee sturen we actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact."

Financiële resultaten

BNG Bank kijkt tevreden terug naar de financiële resultaten die in het eerste halfjaar zijn behaald. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt EUR 187 miljoen. De stijging van EUR 87 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020 is het gevolg van afnemende effecten van de COVID-19-pandemie op de economie van de westerse landen. De verbeterde economische vooruitzichten hebben met name een positief effect op de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties en de modelmatige kredietvoorzieningen van de bank.

Toename bedrijfslasten van EUR 4 miljoen

De reguliere geconsolideerde bedrijfslasten zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2020 met EUR 4 miljoen gestegen tot EUR 48 miljoen. Zoals voorzien zijn met name de personeelskosten en inhuur van externe ondersteuning toegenomen om aan de verantwoordelijkheden op het terrein van klantintegriteit en poortwachtersrol te voldoen.

Uitkeringen dividend

Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal in oktober het resterende dividendbedrag ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren.

Langlopende kredietportefeuille stabiel op EUR 86,1 miljard

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op EUR 5,6 miljard, een stijging van EUR 0,2 miljard ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De langlopende kredietportefeuille is met een toename van EUR 0,1 miljard tot EUR 86,1 miljard vrijwel gelijk gebleven.

Goede toegang tot funding

BNG Bank haalde in het eerste halfjaar in totaal EUR 6,4 miljard aan langlopende funding op via uitgifte van obligaties, waaronder een nieuwe SRI-bond ter grootte van EUR 2 miljard. De transactie vormt de inaugurele uitgifte van BNG Bank in het kader van haar vernieuwde duurzaamheidskader voor Nederlandse gemeenten. Dit kader koppelt de SDG's aan de gemeentelijke begrotingen. De opbrengst van de in euro luidende obligatie wordt gebruikt voor leningen voor alle SDG-gerelateerde uitgaven van Nederlandse gemeenten. De prijsstelling in het eerste halfjaar, uitgedrukt in de kredietopslag, is vergelijkbaar met de laatste kwartalen van voor de uitbraak van het COVID-19-virus.

Sterke kapitaalpositie met een CET-1 ratio van 31% en Tier-1 Ratio van 36%

De kapitaalpositie van BNG Bank blijft sterk. De naar risico gewogen solvabiliteitsratio's zijn licht gedaald door de gewijzigde kapitaalvereisten (CRR 2). Met name het aan te houden kapitaal voor kredietrisico op derivaten exposures is toegenomen. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank zijn hierdoor per einde juni 2021 gedaald naar 31% respectievelijk 36%. De leverage ratio van BNG Bank komt op verslagdatum uit op 9,9%. De stijging ten opzichte van ultimo 2020 (3,5%) wordt veroorzaakt door de mogelijkheid om onder de nieuwe kapitaalvereisten de promotional loans van de bank uit te sluiten. Ook maakt de bank van de mogelijkheid gebruik om de liquiditeitspositie bij de ECB uit te sluiten in de berekening van de ratio. De ECB heeft deze mogelijkheid verlengd tot eind maart 2022. Zonder de toepassing van deze mogelijkheden daalt de leverage ratio licht tot 3,3%. Alle kapitaalratio's van de bank blijven ruim boven de door de toezichthouder vastgestelde minima.

Vooruitzichten

BNG Bank ligt op schema om de jaardoelstelling van EUR 10,5 miljard aan nieuwe langlopende solvabiliteitsvrije leningen te verstrekken. Het renteresultaat van BNG Bank zal in 2021 naar verwachting binnen een bandbreedte uitkomen van EUR 440 miljoen tot EUR 470 miljoen. Toekomstige marktwaardeveranderingen en de ontwikkeling van bijzondere waardeverminderingen zijn per definitie onzeker. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2021.

BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van hun maatschappelijke vraagstukken. BNG Bank is qua balanstotaal de vierde bank van Nederland.

GECONSOLIDEERDE BALANS

Bedragen in miljoenen euro's 30-6-2021 31-12-2020 ACTIVA



Kasmiddelen 15.713 2.312 Bankiers 127 120 Cash collateral verstrekt 14.544 20.361 Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.376 1.452 Derivaten 6.167 8.540 Financiële activa tegen reële waarde via het vermogen 9.474 9.738 Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.704 7.880 Kredieten 89.230 88.942 Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 15.100 20.816 Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 31 31 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 16 17 Acute belastingvorderingen 11 1 Overige activa 347 149 TOTAAL ACTIVA 159.840 160.359





PASSIVA



Bankiers 18.729 12.221 Cash collateral ontvangen 1.191 858 Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 625 656 Derivaten 18.733 26.965 Schuldbewijzen 109.026 108.615 Toevertrouwde middelen 6.068 5.599 Achtergestelde schulden 35 35 Latente belastingverplichtingen 85 98 Overige passiva 287 215 TOTAAL PASSIVA 154.779 155.262





EIGEN VERMOGEN



Kapitaal 139 139 Agio reserve 6 6 Ingehouden winsten 3.740 3.712 Herwaarderingsreserve 60 86 Cashflow hedge reserve 9 11 Own credit adjustment 4 5 Cost of hedging reserve 183 184 Nettowinst 187 221 Eigen vermogen beschikbaar voor aandeelhouders 4.328 4.364 Hybride kapitaal 733 733 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 5.061 5.097





TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 159.840 160.359

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Bedragen in miljoenen euro's 30-6-2021 30-6-2020 - Rentebaten 2.244 2.534 - Rentelasten -2.016 -2.309 Renteresultaat 228 225





- Provisiebaten 10 14 - Provisielasten -2 -2 Provisieresultaat 8 12





Resultaat financiële transacties 63 -14 Resultaten uit deelnemingen 1 3 Overige resultaten 1 1 TOTAAL BATEN 301 227





Personeelskosten -25 -21 Andere beheerskosten -22 -21 Afschrijvingen -1 -2 TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -48 -44





Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa 7 -27 Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures -0 -0 Resolutieheffing -2 -8 Bankenbelasting - - TOTAAL OVERIGE LASTEN 5 -35





WINST VOOR BELASTINGEN 258 148





Belastinglast -71 -48 NETTOWINST 187 100 - waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 21 25 - waarvan toekomend aan aandeelhouders 166 75

