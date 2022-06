Kudona: Modern sparen - hoe kan men tegenwoordig nog rente verdienen?

VILNIUS, Litouwen en HAMBURG, Duitsland, 15 juni 2022 /PRNewswire/ -- Al sinds een tijdje hebben spaarders in Europa een uitverkoren tegenstander: de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. Want bij lage rente – en op het moment ligt de referentierente bij nul procent – lenen de banken veel geld. Dat heeft wederom tot gevolg dat er in totaal meer geld in omloop is – en dat veroorzaakt een hoge inflatie. Dit knaagt bij particulieren en ondernemingen aan de koopkracht en maakt traditionele spaarmogelijkheden zoals een spaarboekje of een spaarrekening, waar men eveneens nauwelijks rente over krijgt, overbodig.

De vraag voor beleggers luidt daarom logischerwijs: hoe kan men ondanks deze omstandigheden zijn geld beleggen of ten minste een deel van het waardeverlies opvangen? Sparen via individuele aandelen, fondsen of ETF's heeft al betere tijden gekend. De wereldwijde politieke onzekerheden en op elkaar volgende crisissen leidden tot dalende koersen en verlaagd rendement.

Daarom is het antwoord: "Decentralised Finance" (kortweg: DeFi). Deze gedecentraliseerde financiële sector bezit op de lange termijn het potentieel om de klassieke banksector te revolutioneren of zelfs overbodig te maken. In tegenstelling tot de normale financiële markten vallen hier instellingen als zogenaamde "tussenpersonen" weg, gebeuren transacties in real-time en wordt dankzij de blockchain elk proces voor altijd transparant gedocumenteerd. Het resultaat daarvan zijn duidelijk lagere transactiekosten en een hoger rendement voor beleggers.

Naast investeringen in deels sterk schommelende cryptovaluta kunnen beleggers hoge rente verdienen doordat ze hun geld omwisselen in zogeheten stablecoins, en deze dan in de vorm van leningen doorgeven aan DeFi-platforms, om er rente over te ontvangen. De waarde van deze stablecoins is altijd gekoppeld aan een klassieke valuta en dus in principe ongevoelig voor schommelingen. Rente wordt duidelijk aantrekkelijker dan in de klassieke financiële wereld. Zo kan DeFi-rente de laatste, nog aantrekkelijke mogelijkheid voor spaarders zijn.

