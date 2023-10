L'avis de Fisher Investments Belgique sur le prix « 2023 Equities Manager of the Year »

MoneyAge a distingué Fisher Investments dans le cadre de ses Wealth & Asset Management Awards

Londres, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Belgique donne son avis sur le prix « 2023 Equities Manager of the Year » reçu par Fisher Investments et ses sociétés apparentées. MoneyAge a décerné ce prix dans le cadre de ses 5e Wealth & Asset Management Awards. C'est la première fois que Fisher Investments est consacré « Equities Manager of the Year », après avoir reçu le prix « Active Manager of the Year » en 2022.

« Nous sommes honorés de figurer parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine », a déclaré Damian Ornani, CEO de Fisher Investments. « Ce prix témoigne de notre engagement à créer des stratégies d'investissement performantes afin d'aider nos clients privés et institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers. »

MoneyAge a choisi les lauréats sur la base des recommandations d'un panel d'experts indépendants issus du secteur, en fonction de facteurs tels que le service client et la gestion efficace de portefeuille. D'après l'avis de Fisher Investments Belgique, les Wealth & Asset Management Awards saluent le succès et l'innovation dans le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs.

« Nous sommes très fiers d'être récompensés par ce prix », a déclaré Carrianne Coffey, Vice-Présidente Exécutive senior du groupe Clientèle privée internationale. « Cette distinction indépendante reflète notre engagement de tous les instants à nous affirmer comme l'un des meilleurs gestionnaires de patrimoine au monde. »

Pour en savoir plus sur l'avis de Fisher Investments Belgique, veuillez consulter le site https://www.fisherinvestments.com/fr-be.

Avis à propos Fisher Investments Belgique

Fisher Investments Belgique est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en Belgique. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, troisième étage L-1246 Luxembourg. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments Belgique, veuillez consulter la page https://www.fisherinvestments.com/fr-be.

Avis à propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendant rémunérée par honoraires. Au 30/06/2023, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 194 milliards EUR d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 158 milliards EUR pour des investisseurs privés, 32 milliards EUR pour des investisseurs institutionnels et 3 milliards EUR au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines. Les activités de Fisher Investments se répartissent autour de quatre pôles principaux : Clientèle privée US, Institutionnel, Clientèle privée internationale et 401(k) Solutions, qui accompagnent une clientèle internationale composée d'investisseurs divers. Les stratégies peuvent varier selon les juridictions. Ken Fisher, Fondateur et Président Exécutif du groupe, a tenu la chronique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes pendant 32 années et demie, jusqu'en 2017, ce qui fait de lui le chroniqueur ayant officié le plus longtemps en continu pour le magazine. Il rédige désormais des chroniques mensuelles pour le New York Post. Les chroniques de Ken, propres à chaque pays, ont été régulièrement publiées dans les grands médias mondiaux, atteignant une couverture géographique et un volume de publication jamais égalés par aucun autre chroniqueur. Ken apparaît régulièrement sur de grandes chaînes d'actualité comme Fox Business and News et CNN International. Il est également l'auteur de 11 livres sur l'investissement et la finance, dont quatre best-sellers du New York Times. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

