Le groupe « Grindeks » a atteint un chiffre d'affaires et un bénéfice record au cours des neuf premiers mois de 2021

RIGA, Lettonie, 13 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Les données financières consolidées et provisoires du groupe « Grindeks » montrent qu'au cours des neuf premiers mois de 2021, le groupe a atteint un chiffre d'affaires et un bénéfice record. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires du Groupe « Grindeks » a atteint 168,9 millions d'euros, soit 31,8 millions d'euros ou 23 % de plus qu'au cours des neuf premiers mois de 2020. Le bénéfice du groupe au cours des neuf premiers mois de 2021 s'est élevé à 27,6 millions d'euros, soit 15,5 millions d'euros ou deux fois plus qu'au cours des neuf premiers mois de 2020.

Le bénéfice et le chiffre d'affaires record du groupe « Grindeks » au cours des neuf premiers mois ont été atteints grâce à une augmentation significative de la demande de produits cardiovasculaires et du système nerveux central. Une croissance rapide des ventes a également été atteinte pour les médicaments du segment hospitalier, qui sont proposés par la filiale de JSC « Grindeks », JSC « Kalceks ».

Au cours des neuf premiers mois de 2021, le Groupe a exporté sa production dans 97 pays pour un montant total de 160 millions d'euros.

Ph. D. Juris Hmeļņickis, président du conseil d'administration de JSC « Grindeks » : « Au cours des neuf premiers mois de 2021, le groupe "Grindeks" a poursuivi son développement et sa croissance avec confiance, atteignant des chiffres de bénéfices et de chiffre d'affaires historiquement élevés. Notre stratégie commerciale et les changements que nous avons mis en place créent déjà des résultats. Je suis heureux que nos employés soient unis et capables de s'adapter rapidement à la situation changeante et difficile en Lettonie et dans le monde, en fournissant aux patients les médicaments nécessaires. Je ne doute pas que le travail accompli ensemble jusqu'à présent soit un indicateur de l'excellence de "Grindeks". Nous ne ferons que poursuivre notre croissance et nous ne nous arrêterons pas à ce qui a déjà été réalisé. Je suis convaincu que tous les objectifs du groupe "Grindeks" sont réalisables. »

Les ventes des formes pharmaceutiques finales du Groupe au cours des neuf premiers mois de 2021 se sont élevées à 160,4 millions d'euros et, par rapport aux neufs premiers mois de 2020, ont augmenté de 31,1 millions d'euros, soit 24%.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les ventes des produits de forme pharmaceutique finale dans l'Union européenne et les autres pays se sont élevées à 85,2 millions d'euros, soit une augmentation de 20,7 millions d'euros ou 32 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020. Les ventes au Portugal ont été multipliées par 41 au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport aux neuf premiers mois de 2020, aux Pays-Bas par 12, aux Émirats arabes unis par 10, en Bulgarie par 4, en Pologne par 3, en Grande-Bretagne par 60 %, en Autriche par 51 % et en Australie par 43 %.

Les ventes en Russie, dans les autres pays de la CEI et en Géorgie se sont élevées à 75,1 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021, soit 12,8 millions ou 20 % de plus qu'au cours des neuf premiers mois de 2020. Par rapport aux neuf premiers mois de 2020, au cours des neuf premiers mois de 2021, les ventes au Kirghizistan ont augmenté de 48 %, en Moldavie de 39 %, en Biélorussie de 36 %, en Azerbaïdjan de 33 % et en Géorgie de 26 %.

Le portefeuille de produits de « Grindeks » comprend des médicaments modernes destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, du système nerveux central, des maladies oncologiques et du diabète, tandis que JSC « Kalceks » propose des médicaments destinés au segment hospitalier. 64 nouveaux médicaments de JSC « Grindeks » et 42 nouveaux médicaments de JSC « Kalceks » sont en cours de développement.

La production d'ingrédients pharmaceutiques actifs est également très importante pour le groupe « Grindeks », ce qui constitue également l'un des atouts majeurs du groupe dans le secteur pharmaceutique. L'entreprise produit actuellement 25 ingrédients pharmaceutiques actifs. Ce segment accroît l'indépendance vis-à-vis des producteurs de matières premières. Par conséquent, l'entreprise développe 36 nouveaux produits pharmaceutiques actifs. La disponibilité de produits pharmaceutiques actifs implique la possibilité d'une production plus efficace de formes pharmaceutiques finales au sein du groupe. Les principaux marchés d'exportation des ingrédients pharmaceutiques actifs de « Grindeks » sont les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et le Canada.

Au cours des neuf premiers mois de 2021, JSC « Kalceks » a obtenu des résultats sublimes et ses ventes ont augmenté rapidement, en augmentant à la fois le nombre de pays d'exportation et en élargissant son portefeuille de produits. Au cours des neuf premiers mois de 2021, les produits de JSC "Kalceks" ont été vendus pour 50,8 millions d'euros, soit 19,1 millions d'euros ou 60 % de plus qu'au cours des neuf premiers mois de 2020. Les produits de JSC « Kalceks » ont été exportés vers 75 pays au cours des neuf premiers mois de 2021, et les principaux sont les Pays-Bas, le Mexique, la Grande-Bretagne, la Pologne et le Portugal.

Kirovs Lipmans, président du conseil d'administration de JSC « Grindeks » : « J'apprécie énormément le travail et l'enthousiasme des employés du groupe "Grindeks". Le Groupe se développe et se concentre sur la coopération internationale, qui contribue à nos réalisations et nous aide à atteindre nos objectifs. Je suis heureux que nos patients dans de nombreux pays du monde reçoivent les médicaments nécessaires. En pensant à l'avenir du Groupe, je sais qu'il est toujours nécessaire de faire des investissements intelligents qui améliorent les infrastructures, créent un environnement de travail encore plus moderne et augmentent la capacité de production de l'entreprise. De tels investissements sont importants pour la concurrence mondiale afin de garantir que notre rythme de développement soit supérieur à la moyenne affichée par les autres entreprises pharmaceutiques. »

Afin de ne pas s'arrêter aux résultats déjà obtenus et de poursuivre la croissance progressive et durable du groupe à long terme, « Grindeks » a accordé, au cours des neufs premiers mois de l'année, une attention particulière à l'amélioration de l'infrastructure de fabrication, qui comprend également l'achat de nouveaux équipements de fabrication, tout comme la construction d'un nouveau laboratoire de fabrication des formes pharmaceutiques finales.

Le contrat relatif au projet de nouvelle usine a été signé cette année et les travaux d'aménagement et d'amélioration de la zone ont été réalisés. La nouvelle usine sera construite en Lettonie, à Riga, Asotes Street 12, en plusieurs étapes et comportera des processus complexes de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs et d'équipements technologiques modernes. Ce sera la plus grande usine pharmaceutique de la région balte, dotée de solutions automatisées et à haut rendement énergétique.

À propos du groupe « Grindeks »

« Grindeks » est un groupe pharmaceutique international, dont les principales activités sont la recherche, le développement, la production et la vente de produits originaux, de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Le groupe « Grindeks » se compose de JSC « Grindeks » et de ses sociétés : JSC « Kalceks » en Lettonie, JSC « Tallinn Pharmaceutical Plant » en Estonie, « HBM Pharma » s.r.o. en Slovaquie, LLC « Grindeks Rus » en Russie et LLC « Namu Apsaimniekosanas projekti » en Lettonie. Des bureaux de représentation ont été ouverts dans 11 pays.

Les principaux groupes thérapeutiques des « Grindeks » sont les médicaments cardiovasculaires, du système nerveux central, des anticancéreux et les médicaments contre le diabète. « Kalceks » est spécialisé dans les médicaments destinés au segment hospitalier. La gamme de produits comprend les produits originaux Mildronate® (meldonium) et Ftorafur® (tegafur), des génériques ainsi que des ingrédients pharmaceutiques actifs.

En 2020, le groupe a exporté ses produits vers 93 pays. Les principaux marchés de « Grindeks » sont les pays de l'Union européenne, la Russie et d'autres pays de la CEI, Israël, le Canada et les États-Unis.

