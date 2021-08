Le groupe « Grindeks » a réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice record au premier semestre 2021

RIGA, Lettonie, 16 août 2021 /PRNewswire/ -- Les données financières consolidées et provisoires du groupe « Grindeks » montrent qu'au cours du premier semestre 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice record. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires du groupe « Grindeks » a atteint 115,6 millions d'euros, soit une augmentation de 21,1 millions d'euros ou de 22 % par rapport au premier semestre 2020. Le bénéfice du groupe au premier semestre 2021 s'est élevé à 19,8 millions d'euros, soit une augmentation de 7 millions d'euros ou de 55 % par rapport au premier semestre 2020.

Le bénéfice et le chiffre d'affaires record du groupe « Grindeks » ont été réalisés grâce à une augmentation significative de la demande de médicaments pour les maladies cardiovasculaires, les maladies du système nerveux central et du segment hospitalier produits par le groupe, ainsi que ceux du segment hospitalier proposé par la filiale de JSC « Grindeks », JSC « Kalceks ». Au cours du premier semestre 2021, le Groupe a exporté sa production vers 91 pays pour un montant total de 109,6 millions d'euros.

M. Juris Hmeļņickis, président du conseil d'administration de JSC « Grindeks » : « Nous avons évolué rapidement dans le contexte mondial au cours de ce semestre, la demande pour nos produits ayant connu une augmentation significative. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice record grâce à un travail d'équipe ciblé et à une coopération fructueuse avec les patients et les partenaires. Nous avons ainsi consolidé davantage notre position de leader dans la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays baltes. Au cours du dernier semestre, nous avons continué à améliorer l'efficacité du travail, et nous avons obtenu de la croissance sans augmenter les coûts et le nombre d'employés. Je suis absolument convaincu que nous obtiendrons des résultats financiers élevés dans les mois et les années à venir, tout en faisant connaître toujours plus largement le mot « Grindeks » dans le monde. C'est une bonne preuve qu'un travail approfondi et de qualité a été réalisé pour les développements futurs. »

Les ventes des formes pharmaceutiques finales du groupe au premier semestre 2021 se sont élevées à 109,5 millions d'euros et, par rapport au premier semestre 2020, ont augmenté de 21,9 millions d'euros, soit 25 %.

Au premier semestre 2021, les ventes des produits de forme pharmaceutique finale dans l'Union européenne et les autres pays se sont élevées à 59,6 millions d'euros, soit une augmentation de 14,8 millions d'euros ou 33 % par rapport au premier semestre 2020. Les ventes au Portugal ont été multipliées par 66 au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, par 12 aux Pays-Bas, par 5 en Autriche, par 4 en Pologne, et ont augmenté de 79 % en Grande-Bretagne, de 68 % en Hongrie, de 21 % en Slovaquie et de 15 % en République tchèque.

Les ventes en Russie, dans les autres pays de la CEI et en Géorgie se sont élevées à 49,9 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une augmentation de 7,2 millions ou de 17 % par rapport au premier semestre 2020. Par rapport au premier semestre 2020, les ventes au cours du premier semestre 2021 ont augmenté de 42 % au Kirghizistan, de 39 % en Moldavie, de 35 % en Azerbaïdjan et en Géorgie et de 33 % en Biélorussie.

Le portefeuille de produits de « Grindeks » comprend des médicaments modernes destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, du système nerveux central, des maladies oncologiques et du diabète, tandis que JSC « Kalceks » propose des médicaments destinés au segment hospitalier. 63 nouveaux médicaments de JSC « Grindeks » et 42 nouveaux médicaments de JSC « Kalceks » sont en cours de développement.

La production d'ingrédients pharmaceutiques actifs est également très importante pour le groupe « Grindeks », ce qui constitue également l'un des atouts majeurs du groupe dans le secteur pharmaceutique. L'entreprise produit actuellement 25 ingrédients pharmaceutiques actifs. Ce segment accroît l'indépendance vis-à-vis des producteurs de matières premières. Par conséquent, l'entreprise développe 26 nouveaux produits pharmaceutiques actifs. La disponibilité de produits pharmaceutiques actifs implique la possibilité d'une production plus efficace de formes pharmaceutiques finales au sein du groupe. Les principaux marchés d'exportation des ingrédients pharmaceutiques actifs de « Grindeks » sont les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et le Canada.

Les réalisations de JSC « Kalceks » sont très importantes pour le développement global et la croissance du groupe. Au cours des six premiers mois de 2021, les ventes de JSC « Kalceks » ont connu une croissance rapide, entraînant une augmentation du nombre de pays d'exportation et un élargissement de son portefeuille de produits. Au premier semestre 2021, les produits de JSC « Kalceks » ont été vendus pour 36,3 millions d'euros, soit une augmentation de 11,7 millions d'euros ou de 48 % par rapport au premier semestre 2020. Les produits de JSC « Kalceks » ont été exportés vers 67 pays au cours du premier semestre 2021, dont les principaux sont le Mexique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Pologne et le Portugal.

Kirovs Lipmans, président du conseil de JSC « Grindeks », ne tarit pas d'éloges au sujet des résultats du premier semestre 2021 : « Je suis satisfait de ce que nous avons réalisé au cours des six premiers mois de 2021. La fabrication est ma passion, je regarde toujours vers l'avant et je vois des possibilités de développement permettant de fournir aux patients les médicaments nécessaires. En ce qui concerne le développement du groupe, il faudra toujours faire des investissements intelligents pour améliorer les infrastructures, créer un environnement de travail encore plus moderne et renforcer les capacités de production de l'entreprise. De tels investissements sont nécessaires pour réussir dans le contexte mondial actuel et pour que notre rythme de développement soit supérieur à la moyenne du secteur pharmaceutique. »

Afin de ne pas s'arrêter aux résultats déjà obtenus et de poursuivre la croissance progressive et durable du groupe à long terme, « Grindeks » a accordé, au cours du premier semestre de l'année, une attention particulière à l'amélioration de l'infrastructure de fabrication, qui comprend également l'achat de nouveaux équipements de fabrication, tout comme la construction d'un nouveau laboratoire de fabrication des formes pharmaceutiques finales.

Le contrat relatif au projet de construction d'une nouvelle usine a été signé au cours du premier semestre et les travaux d'aménagement et d'amélioration de la zone ont été réalisés. La nouvelle usine sera construite en Lettonie, à Riga, Asotes Street 12, en plusieurs étapes et comportera des processus complexes de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs et d'équipements technologiques modernes. Ce sera la plus grande usine pharmaceutique de la région balte, dotée de solutions automatisées et à haut rendement énergétique.

À propos du groupe « Grindeks »

« Grindeks » est un groupe pharmaceutique international, dont les principales activités sont la recherche, le développement, la production et la vente de produits originaux, de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Le groupe « Grindeks » se compose de JSC « Grindeks » et de ses sociétés : JSC « Kalceks » en Lettonie, JSC « Tallinn Pharmaceutical Plant » en Estonie, « HBM Pharma » s.r.o. en Slovaquie, LLC « Grindeks Rus » en Russie et LLC « Namu Apsaimniekosanas projekti » en Lettonie. Des bureaux de représentation ont été ouverts dans 11 pays.

Les principaux groupes thérapeutiques des « Grindeks » sont les médicaments cardiovasculaires, du système nerveux central, des anticancéreux et les médicaments contre le diabète. « Kalceks » est spécialisé dans les médicaments destinés au segment hospitalier. La gamme de produits comprend les produits originaux Mildronate® (meldonium) et Ftorafur® (tegafur), des génériques ainsi que des ingrédients pharmaceutiques actifs.

En 2020, le groupe a exporté ses produits vers 93 pays. Les principaux marchés de « Grindeks » sont les pays de l'Union européenne, la Russie et d'autres pays de la CEI, Israël, le Canada et les États-Unis.

Vidéo présentant les résultats : https://youtu.be/zxiHpl642aU

Infographie sur les résultats : https://infogram.com/eng-1h7k230dn1leg2x?live

Photos: https://grindeks.eu/company/about-grindeks/photos/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508714/Grindex_Logo.jpg

SOURCE Grindeks