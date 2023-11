Le Ministry of Oceans and Fisheries et la KOREA FISHERIES ASSOCIATION annoncent la création de « K-FISH » au cœur de la Belgique

SÉOUL, Corée du Sud, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'agence gouvernementale coréenne, le Ministry of Oceans and Fisheries, ainsi que la KOREA FISHERIES ASSOCIATION, ont révélé la création d'une boutique « K-FISH POP UP » à l'épicerie Wang Li en Belgique, à partir du 3 novembre.

Située près de l'emblématique Grand Place, souvent considérée comme l'une des plus belles places du monde, l'épicerie Wang Li est un marché asiatique qui vend divers produits de la mer transformés, y compris des produits de la mer coréens. Le Ministry of Oceans and Fisheries et la KOREA FISHERIES ASSOCIATION ont préparé un espace pour promouvoir K-FISH et accueillir les visiteurs.

Cette boutique éphémère a été conçue pour présenter la marque coréenne certifiée « K-FISH - Safe and Healthy Korean Seafood » (produits de la mer coréens sûrs et sains) aux consommateurs locaux en Belgique et pour développer les exportations.

Sous le thème « K-Fresh Journey of Taste » (découverte de saveurs coréennes fraîches), cette boutique éphémère est conçue pour atteindre directement les consommateurs dans 15 pays différents et promouvoir K-FISH, une marque coréenne de produits de la mer. Située stratégiquement au cœur de la Belgique, elle attire à la fois les habitants et les nombreux touristes qui visitent le centre de distribution de la région.

Les visiteurs de la boutique K-FISH auront également l'occasion de découvrir un aspect unique de la gastronomie coréenne. Ils pourront déguster des produits de la mer coréens populaires tels que les gim (algues) et les saucisses eomuk.

La boutique éphémère accueillera également un jeu-concours. Les visiteurs pourront participer à des enquêtes liées à K-FISH et, en aimant les posts sur le compte Instagram officiel de K-FISH POP UP (@kfish_pop_up), ils pourront recevoir des marchandises avec des designs amusants et de jolies illustrations.

En permettant aux visiteurs de voir, de goûter et de découvrir les produits K-FISH de première main, cet événement vise à créer des souvenirs inoubliables pour ceux qui y participent.