Ministry of Oceans and Fisheries en KOREA FISHERIES ASSOCIATION kondigen 'K-FISH' aan in het hart van België

SEOUL, Zuid-Korea, 2 nov 2023 /PRNewswire/ -- Het Koreaanse overheidsagentschap, het Ministry of Oceans and Fisheries, heeft samen met de KOREA FISHERIES ASSOCIATION bekendgemaakt dat ze vanaf 3 november een 'K-FISH POP UP' winkel zullen runnen in de Wang Li Supermarkt in België.

Wang Li Supermarket ligt vlak bij de iconische Grand Place, vaak een van de mooiste pleinen ter wereld genoemd, en is een Aziatische markt die verschillende verwerkte visproducten verkoopt, waaronder Koreaanse visproducten. Het Ministry of Oceans and Fisheries en de KOREA FISHERIES ASSOCIATION hebben een ruimte voorbereid om K-FISH te promoten en bezoekers te verwelkomen.

Deze pop-up store is gepland om het gecertificeerde Koreaanse merk "K-FISH - Safe and Healthy Korean Seafood" bij lokale consumenten in België te introduceren en om de export uit te breiden.

Onder het thema 'K-Fresh Journey of Taste' is deze pop-up store ontworpen om consumenten in 15 verschillende landen wereldwijd rechtstreeks te bereiken en K-FISH, een Koreaans vismerk, te promoten. De locatie is strategisch gelegen in het hart van België en trekt zowel de lokale bevolking als talrijke toeristen aan die een bezoek brengen aan het distributiecentrum in het gebied.

Bezoekers van de K-FISH pop-upruimte krijgen ook een unieke indruk van de culinaire reis die Korea gemaakt heeft. Bezoekers kunnen hier genieten van proeverijen van populaire Koreaanse visgerechten zoals gim (zeewier) en eomuk-worstjes.

In de pop-upruimte wordt ook promotiemateriaal uitgedeeld. Bezoekers kunnen meedoen aan enquêtes over K-FISH en door posts op het officiële K-FISH POP UP Instagram-account (@kfish_pop_up) te liken, kunnen ze merchandise met leuke designs en schattige afbeeldingen ontvangen.

Door bezoekers de producten van K-FISH te laten zien, proeven en uit eerste hand te laten ervaren, wil dit evenement onvergetelijke herinneringen creëren voor de bezoekers.