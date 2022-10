Le réseau Cloud intelligent de Huawei, incubateur d'innovation numérique

PARIS, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a présenté les capacités améliorées de sa solution Intelligent Cloud-Network lors de la session "Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity", dans le cadre du HUAWEI CONNECT 2022 Paris. Ces fonctionnalités couvrent trois scénarios majeurs : réseau de campus (CloudCampus 3.0), réseau de data center (CloudFabric 3.0) et réseau étendu (CloudWAN 3.0). Elles ont été développées pour suivre l'évolution des besoins des clients.

Photo de Todd Sun lors de son intervention "Intelligent Cloud Network, Accelerating Industry Digital Transformation"

Avec la progression de la transformation numérique, les services professionnels posent de nouvelles exigences aux réseaux de communication de data. Premièrement, les connexions réseau sont généralisées, des systèmes dans les bureaux aux équipements de production en passant par tous les terminaux IoT, ce qui nécessite une bande passante ultra-large, une latence ultra-faible et une couverture réseau omniprésente. De plus, les succursales des entreprises passent progressivement au cloud, ce qui nécessite des méthodes efficaces de déploiement et d'O&M pour ces réseaux et de grandes capacités d'interconnexion au cloud pour garantir l'expérience de service des utilisateurs. Finalement, les nouveaux services doivent être déployés à grande échelle et les services nécessitent des ajustements fréquents, ce qui exige que les réseaux soient agiles, sécurisés et efficaces. La vidéoconférence devient également monnaie courante, ce qui signifie que les réseaux doivent pouvoir assurer une expérience optimale.

Todd Sun souligne que Huawei Datacom a développé la solution Intelligent Cloud-Network grâce à une innovation continue, dans l'objectif de relever les nouveaux défis au fur et à mesure. Cette solution offre des capacités clés telles qu'une expérience d'accès totalement fluide, l'accès ultra-rapide au cloud par les succursales et bureaux distants et un déploiement efficace et simplifié.

Actuellement, la solution Intelligent Cloud-Network a été largement utilisée dans des secteurs tels que l'administration publique, la finance, l'éducation, le commerce de détail, la fabrication, l'hôtellerie, la logistique, la santé et les MSP, facilitant la transformation numérique pour les clients.

Lors de cet événement, Huawei a également dévoilé un certain nombre de nouveaux produits dédiés à la communication des données, tels que le premier point d'accès Wi-Fi 7 de niveau entreprise sur le marché - AirEngine 8771-X1T - et le switch central de campus nouvelle génération 400G-ready - CloudEngine S16700 - pour un scénario de réseau de campus de haute qualité, le routeur intelligent de service universel 4-en-1 -NetEngine 8000 M4 - pour un scénario de réseau WAN, et des switches multicast haute fiabilité - CloudEngine 8850-HAM et CloudEngine 6860-HAM - dans le cas d'un réseau DCN. Ce nouvel AP Wi-Fi 7 ouvre la porte à de nouvelles expériences. Les technologies Wi-Fi innovantes peuvent être utilisées dans un plus grand nombre de scénarios. En outre, ce Wi-Fi permet de se connecter à un grand nombre d'appareils IoT simultanément et donc d'offrir des performances impressionnantes, une excellente expérience et une fiabilité extraordinaire pour aider les entreprises à construire un monde IoT intelligent.

Comme nous le savons, les pénuries de matériaux dans l'industrie des semi-conducteurs ont eu un impact durable sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde, ralentissant la production dans de multiples secteurs, des équipements de télécommunications à l'électronique grand public et au-delà. Cela a entraîné d'importants retards de livraison pour de nombreux produits de communication de data et/ou la renégociation de dates de livraison pour le client. Cela a considérablement ralenti la transformation numérique des entreprises.

Huawei a coopéré avec ses partenaires de distribution pour lancer l'opération Fast Track avec un engagement sur une livraison en deux semaines pour les produits et solutions de communication de données aux clients. Jusqu'à présent, plus de 2000 grandes et moyennes entreprises ont choisi Huawei Fast Track pour créer ou renforcer rapidement leurs réseaux de production et ainsi accélérer leur succès.

"Nous développons des solutions plus simples, plus agiles et plus faciles pour aider nos clients à avancer dans le numérique, et créer ensemble un meilleur avenir." conclut Todd Sun.

Pour plus d'informations sur la solution intelligente de réseau en cloud de Huawei, rendez-vous à l'adresse :

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

À propos de Huawei

Huawei est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés. Fondée en 1987, elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. L'entreprise emploie environ 197 000 personnes, opère dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

La mission de Huawei est de construire un monde intelligent et entièrement connecté en apportant le numérique à chaque personne, foyer et organisation.

Contacter Huawei

Pour les demandes de presse, veuillez contacter : [email protected], +32 473196106

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922369/Huawei.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Western Europe