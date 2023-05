LEGENDARISCHE ROCKSTER SIR ROD STEWART ONTHULT WOLFIE'S WHISKY

GLASGOW, Schotland, 25 mei 2023 /PRNewswire/ -- Icoon van de muziekindustrie Sir Rod Stewart heeft zijn volgende uitgave aangekondigd: Wolfie's Whisky, een gemende Schotse whisky die zijn bekendheid als 'de Cockney Schot' verwezenlijkt en eer bewijst aan zijn Schotse afkomst en reputatie van brutale kerel.

Samengesteld om Rods 'rock-'n-rol'-nalatenschap te weerspiegelen met subtiele hints naar Americana, is Wolfie's geïnspireerd door de rebelse begindagen van de legendarische muzikant toen hij nog bij Faces zat.

Rod Stewart launches Wolfie’s Whisky Wolfie’s Whisky, £35, www.wolfiesiscoming.com

"Wolfie's is een deugniet en de whisky neemt je met een slokje al terug naar die goede oude tijd. Afgestemd en perfect gebalanceerd is Wolfie's een genot, zowel met ijs als gemixt in een favoriete cocktail," aldus Rod.

"Het is een fijn drankje, of je nu met vrienden aan het feesten bent, een overwinning van Celtic viert of herinneringen ophaalt met de familie. Wat mij betreft staat Wolfie's voor het vrijblijvende gedrag van mijn wat meer rebelse dagen en de spanning die het leven nog steeds brengt – laat de goede momenten maar komen!"

Wolfie's Blended Scotch Whisky (40% alc) is wonderbaarlijk gebalanceerd met smaken van warme kaneel, verse vanille en gebakken appel. De whisky heeft een verfijnde smaak van zoete turf en peren op stroop waarna die een smaak van gekonfijte van citrusschillen en zachte ijk achterlaat.

Met z'n unieke mix van rock-'n-rol-wortels, Americana en Schotse afkomst bent Wolfie's iets nieuws op de Schotse whiskymarkt. Gedistilleerd aan de overs van Loch Lomond door een team van experts met tientallen jaren ervaring en know-how over het maken van whisky, gedragen door een volledig Schots team dat achter het merk staat, draagt Wolfie's Schotland in het hart.

Verwijzend naar het openingsnummer van Rods Vagabond Heart album uit 1991, sieren de woorden 'Rhythm of My Heart' de onderkant van de fles. Rods opname van het nummer was een knipoog naar zijn eigen Schotse afkomst met een bewerking van de melodie van het traditionele volkslied Loch Lomond.

Wolfie's zal vanaf maandag 19 juni online voor £35 beschikbaar zijn. Tot die tijd worden fans aangemoedigd zich te registreren op www.wolfiesiscoming.com om toegang te krijgen tot een exclusieve voorverkoop die begint op vrijdag 16 juni. Ook lopen zij de kans één van de 1.000 Wolfie's flessen te treffen die door Rod zijn gesigneerd.

Met de eerste en beperkte oplage van flessen die zodanig gemarkeerd zijn, zal Wolfie's in het begin beschikbaar zijn voor online-verkoop in het VK en Ierland, Nederland, België, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Zwitserland. In juli zal het ook worden gelanceerd in Amerika als Rod daar zijn Noord-Amerikaanse tournee begint.

Volg Wolfie's Whisky op sociale media voor exclusieve updates door te zoeken op @WolfiesWhisky op Instagram en Twitter en @WolfiesOfficial op Facebook .

Over Wolfie's Whisky:

Wolfie's Whisky is een gemengde Schotse whisky 40% alc, gedistilleerd in samenwerking met Rod Stewart, begonnen in 2023.

Over Rod Stewart:

Rod Stewart is een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis van de opgenomen muziek met naar schatting 250 miljoen wereldwijd verkochte platen en singles. Zijn kenmerkende stem, stijl en teksten overstijgen alle genres aan populaire muziek, van rock, folk, soul, R&B tot zelfs de Great American Songbook. Dat maakt hem tot een van de weinige sterren die gedurende zijn hele carrière albums heeft weten uit te brengen die de top van de hitlijsten haalden.

Rod heeft ontelbaar veel van de hoogste prijzen uit de industrie verdiend, waaronder twee vermeldingen in de Rock and Roll Hall of Fame, de ASCAP Founders Award voor liedjes schrijven, New York Times bestverkopende schrijver en een Levende Legende Grammy™. Ook werd hij in 2016 officieel "Sir Rod Stewart" nadat hij in Buckingham Palace geridderd is om zijn verdienste voor muziek en goede doelen.

