LA LÉGENDAIRE STAR DU ROCK SIR ROD STEWART DÉVOILE LE WHISKY WOLFIE'S

GLASGOW, Écosse, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'icône de l'industrie musicale Sir Rod Stewart a annoncé son prochain lancement : Wolfie's Whisky, un whisky écossais mélangé qui incarne sa réputation de « écossais cockney » et rend hommage à son héritage écossais et à son image de « chappie » effronté.

Conçu pour refléter l'héritage rock 'n' roll de Rod avec de subtils clins d'œil à l'Americana, Wolfie's a été inspiré par les débuts du musicien légendaire avec les Faces.

Rod Stewart launches Wolfie's Whisky

« Wolfie's est un véritable coquin et une simple gorgée de ce whisky vous ramène au bon vieux temps. Raffiné et parfaitement équilibré, Wolfie's est un délice aussi bien avec des glaçons que mélangé à votre cocktail préféré », déclare Rod.

« C'est un excellent breuvage, que vous fassiez la fête avec des amis, que vous célébriez une victoire du Celtic ou que vous vous remémoriez des souvenirs en famille. Pour moi, Wolfie's représente l'insouciance de mes jours les plus espiègles et l'excitation de ce que la vie a encore à offrir - laissez les bons moments se dérouler ! »

Wolfie's Blended Scotch Whisky (40 % vol.) est merveilleusement équilibré avec des arômes de cannelle chaude, de vanille fraîche et de pomme cuite au four. Le whisky a un goût délicat de tourbe sucrée et de poires au sirop, avant de se terminer par des écorces d'agrumes confites et une douce épice de chêne.

Avec son mélange unique de racines rock 'n' roll, d'Americana et d'héritage écossais, Wolfie's apporte quelque chose de nouveau sur le marché du whisky écossais. Distillé sur les rives du Loch Lomond par une équipe d'experts possédant des décennies de savoir-faire en matière de fabrication de whisky et par une équipe entièrement écossaise derrière la marque, Wolfie's a véritablement l'Écosse au cœur de ses préoccupations.

Faisant référence au premier titre de l'album Vagabond Heart (1991) de Rod, les paroles « Rhythm of My Heart » (rythme de mon cœur) sont inscrites sur la base de la bouteille. L'enregistrement de la chanson par Rod est un clin d'œil à son propre héritage écossais, puisqu'il a adapté la mélodie de la chanson folklorique traditionnelle « Loch Lomond ».

Wolfie's sera disponible en ligne au prix de 35 livres sterling à partir du lundi 19 juin. Entre-temps, les fans sont invités à s'inscrire sur le site www.wolfiesiscoming.com pour avoir accès à une prévente exclusive à partir du vendredi 16 juin. Ils auront également la chance de trouver l'une des 1 000 bouteilles de Wolfie's signées par Rod.

La première série limitée de bouteilles étant considérée comme un premier lancement, Wolfie's sera d'abord disponible en ligne au Royaume-Uni, en Irlande et en République d'Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Elle sera également lancée en Amérique en juillet, au moment où Rod entamera sa tournée nord-américaine.

À propos de Wolfie's Whisky :

Lancé en 2023, le Wolfie's Whisky est un blended Scotch whisky à 40 % d'alcool distillé en partenariat avec Rod Stewart.

À propos de Rod Stewart :

Rod Stewart est l'un des artistes qui a vendu le plus de disques dans l'histoire de la musique enregistrée, avec environ 250 millions de disques et de singles vendus dans le monde. Sa voix caractéristique, son style et son écriture ont transcendé tous les genres de musique populaire, du rock au folk, en passant par la soul, le R&B et même le Great American Songbook, ce qui fait de lui l'une des rares stars à avoir eu des albums en tête des hit-parades pendant toutes les décennies de sa carrière.

Rod a obtenu d'innombrables récompenses parmi les plus prestigieuses de l'industrie, dont deux intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, le Prix des fondateurs de l'ASCAP pour l'écriture de chansons, l'auteur de best-sellers du New York Times, le Grammy™ Living Legend et, en 2016, il est officiellement devenu « Sir Rod Stewart » après avoir été anobli au palais de Buckingham pour ses services rendus à la musique et aux œuvres caritatives.

