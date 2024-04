Levensomstandigheden van arbeidsmigranten in Polen: positieve signalen voor integratie, enquête door EWL Group

WARSAW, Polen, 18 april 2024 /PRNewswire/ -- 42% van de migranten die in Polen werken, wonen in flatgebouwen of huurhuizen, d.w.z. in de Poolse samenleving, wat hun integratieproces in het nieuwe land positief beïnvloedt. Dit blijkt uit de resultaten van de allereerste enquête in Polen over de huisvestingssituatie van migranten die in Polen werken, "A foreign employee - accomodation in Poland," uitgevoerd door de EWL Group, RentLito en het Centre for East European Studies van de Universiteit van Warschau.

Uit de enquête bleek dat bijna de helft van de migranten die in Polen werken (42%) in een flatgebouw of huurhuis woont, d.w.z. in de onmiddellijke nabijheid van Poolse burgers, wat volgens de auteurs van de enquête mogelijkheden creëert om relaties en samenwerking aan te gaan met de lokale gemeenschap. Slechts een op de drie respondenten (30%) verklaart in een arbeidershotel te wonen.

Jan Malicki, directeur van het Centre for East European Studies aan de Universiteit van Warschau, merkt op dat dit belangrijke gegevens zijn in de context van de maatschappelijke integratie van buitenlanders in Polen.

"De integratie van migranten door het creëren van voorwaarden voor adequate huisvesting is een proces dat zowel de buitenlanders zelf als de gastgemeenschappen ten goede komt en open en diverse samenlevingen opbouwt," aldus Jan Malicki.

De resultaten van de enquête geven aan dat buitenlanders gematigd tevreden zijn met de huisvesting gekoppeld aan hun werk in Polen. Meer dan vier vijfde van de respondenten (81%) geeft toe dat de standaard van hun huidige huisvesting gemiddeld of hoog is. Toch gaf 19% aan dat de standaard laag of zeer laag was, wat volgens de auteurs van de enquête duidt op ruimte voor verbetering op dit domein en op de noodzaak om de huisvestingsomstandigheden af te stemmen op de verwachtingen van de migranten.

Andrzej Korkus, President van het EWL Migration Platform, wijst erop dat uit eerder onderzoek van het bedrijf is gebleken dat meer dan 60% van de grensarbeiders in Polen zich meer zorgen maakt over hun huisvesting in Polen dan over hun werk.

"Ons laatste rapport toont aan dat de problemen rond de huisvesting van buitenlanders een grote impact hebben op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is de positie van migranten op de Poolse arbeidsmarkt aanzienlijk versterkt, wat ook van invloed is geweest op de vereisten inzake huisvestingsnormen voor grensarbeiders," benadrukt Andrzej Korkus.

Volgens de resultaten van de enquête kreeg bijna de helft van de respondenten (47%) huisvesting in Polen van een werkgever of een uitzendbureau. Dit duidt op een belangrijke rol van deze entiteiten in het proces rond huisvesting van buitenlanders in Polen. Bovendien is de overgrote meerderheid van de respondenten (80%) tevreden over deze oplossing.

De enquête "A foreign employee - accomodation in Poland" werd uitgevoerd tussen 13 november - 21 december 2023 door de EWL Group, RentLito en het Centre for East European Studies van de Universiteit van Warschau. In totaal namen 400 buitenlanders uit meer dan een twaalf landen die in Polen werken deel aan de enquête.

Infographic: https://mma.prnewswire.com/media/2389652/EWL_Group_1_Infographic.jpg

Infographic: https://mma.prnewswire.com/media/2389651/EWL_Group_2_Infographic.jpg