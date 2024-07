Lipton Ice Tea onthult een verfrissende samenwerking in jaren 90-stijl met Cruel Pancake voor "That Summer Feeling"

PARIJS, 5 juli 2024 /PRNewswire/ -- Lipton Ice Tea, de iconische drank, en Cruel Pancake, een opkomend streetwearmerk van Hugo Philip, hebben een unieke samenwerking aangekondigd die hun gemeenschappelijke universum en waarden in een mix samenbrengt voor een exclusieve collectie van 25 kleurrijke popitems.

Voor het eerst bundelt Lipton Ice Tea zijn krachten met de modewereld. Het nummer één merk van ice tea ijstheemerk wereldwijd heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen te werken met de artistiek directeur van Cruel Pancake, Hugo Philip.

Victoire Binet, Marketing Director, Lipton Ice Tea, deelt haar enthousiasme: "Deze samenwerking met Cruel Pancake betekent zowel een keerpunt als een continuïteit: Lipton Ice Tea staat voor de zon in een flesje, pittige kleuren en een gepassioneerde community. Werken met Cruel Pancake is een droom die uitkomt, omdat het DNA van onze twee merken volledig met elkaar verweven is. Lipton is een echt straaltje zon, dat naadloos aansluit bij het motto van Cruel Pancake, 'Give this World good energy'. Deze samenwerking is volkomen logisch."

"That Summer Feeling" - Een originele limited edition collectie

Deze samenwerking markeert de terugkeer naar de jaren 90, de nostalgie van een hele generatie die opgroeide met een blikje Lipton Ice Tea in de koelkast. Om deze inspirerende ontmoeting vorm te geven, ontwierp Cruel Pancake een nieuwe collectie gebaseerd op vintage codes: Harrington jassen, shorts, bandana's, zonnekleppen, handdoeken en strandtassen. Hugo Philip maakt er een punt van om producten van hoge kwaliteit aan te bieden. "We hebben hard gewerkt aan deze collectie om te zorgen voor scherpe details en een perfecte pasvorm. Met deze eerste samenwerking konden we onze creativiteit volledig tot uiting brengen, en onze energie en onze eigen persoonlijke touch toevoegen," legde hij uit.

Een fotocampagne met mediterrane tinten

Om deze campagne te benadrukken, kozen beide merken het 92-jarige model "The Spanish King" om te poseren naast de Gen Z. De "That Summer Feeling" campagne vloeide voort uit het creatieve oog van fotograaf Ludovic Zuili, bekend om zijn nostalgische touch.

Hugo voegde eraan toe: "Het creatieve voorstel van deze samenwerking stimuleert ons om afstand te nemen van het conventionele en verlegenheid en nodigt ons uit om stoutmoedig uiting te geven aan onze persoonlijkheid door de hele zomer felle kleuren te dragen."

De "Thirsty" pop-up: Mood SOF ("Zuid-Frankrijk"), goed geluid & cool kids-energie

Om hun samenwerking tot leven te brengen, hebben de twee merken "Thirsty" gecreëerd, een pop-up die zal plaatsvinden op 13 julith in Parijs (3, rue Molière, 1st arrondissement). Van 10.00 tot 18.00 uur maak je kans op exclusieve collectie-items en ontdek je de fotocampagne, terwijl je geniet van ijskoude donuts en de gekende drankjes van Lipton Ice Tea.

Voor wie niet in staat is om de reis te maken, bieden de merken de kans om very limited editions artikelen te winnen dankzij een online spel dat beschikbaar is op 5 julie, 6e en 7e. Je vindt de link op de Instagram-pagina van Cruel Pancake.

Mis de lancering niet van "ThatSummer Feeling" op 13 juli in Parijs!

