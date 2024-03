Lister Buildings kiest voor de end-to-end vastgoedsoftware van Yardi

Nederlandse vastgoedorganisatie wil met een geïntegreerd platform processen automatiseren en betere inzichten krijgen

AMSTERDAM, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- Lister Buildings, een toonaangevende Nederlandse vastgoedonderneming die gespecialiseerd is in circulaire, biobased woongebouwen, heeft de vastgoedbeheersoftware van Yardi gekozen ter voorbereiding op hun groei. De organisatie belegt in, ontwikkelt en beheert hoogwaardig, duurzaam vastgoed in Nederland en Duitsland.

Lister Buildings, a leading Dutch real estate lifecycle company, specialised in circular and biobased real restate, has selected Yardi’s asset, investment and property management software to help prepare for growth.

Met oplossingen uit de Yardi® Commercial Suite en Yardi® Investment Suite kan de organisatie gegevens centraliseren en het beheer van diverse portefeuilles stroomlijnen. Op basis van gedetailleerde gegevens en prognoses kan Lister Buildings de performance van hun assets verbeteren, door kosten te verlagen, risico's in balans te brengen en de omzet te verhogen. Het platform van Yardi zal ook de investeringsboekhouding digitaliseren, rapportages automatiseren en risico's beperken, dankzij transparant leningenbeheer.

"Yardi biedt ons een geweldige oplossing voor betere rapportages en inzichten in onze portefeuilles," zegt Koen Broeders, CFO bij Lister Buildings. "Met een end-to-end platform kunnen we de communicatie tussen onze teams verbeteren en de moeilijkheden van niet-verbonden systemen verhelpen, wat de efficiency zal verbeteren. Daarnaast kunnen we de impactrapporten die we maken voor onze stakeholders automatiseren."

"Met ons platform als centrale informatiebron kan Lister Buildings hun gegevens transparanter maken en risico's beperken," vertelt Neal Gemassmer, Vice President en General Manager International bij Yardi®. "We kijken ernaar uit samen te werken met Lister Buildings en de organisatie te helpen bij het realiseren van hun doelen."

Ontdek hoe de end-to-end vastgoedtechnologie van Yardi u kan helpen kosten te verlagen, uw efficiency te vergroten en uw communicatie met stakeholders te verbeteren.

Over Lister Buildings

Lister Buildings is een Nederlandse organisatie die zich richt op circulair vastgoed voor gezinnen en vermogende particulieren. Lister richt zich op marktsegmenten voor hoogwaardig, duurzaam vastgoed om impact te maken, maar wel met een overzichtelijk risicoprofiel. De organisatie richt zich niet alleen op het verkrijgen van nieuwe investeringen, maar treedt ook op als vastgoedontwikkelaar, investeringenbeheerder en assetmanager van vastgoedportefeuilles waar de organisatie zelf onderdeel van uitmaakt. Ga voor meer informatie naar listerbuildings.com.

Over Yardi

Yardi® ontwikkelt toonaangevende beheersoftware voor vastgoedinvesteringen die wordt ingezet door vastgoedondernemingen wereldwijd. Met meer dan 9.000 medewerkers werkt Yardi samen met onze klanten aan innovatie in de vastgoedsector. Kijk voor meer informatie over hoe Yardi werkt aan de toekomst op yardi.nl .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2365121/Lister_Buildings.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737275/4600418/Yardi_Logo.jpg