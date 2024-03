Lister Buildings utilisera le logiciel immobilier de bout en bout de Yardi

La société néerlandaise de gestion du cycle de vie des biens immobiliers automatisera ses processus et obtiendra de meilleures informations grâce à une plateforme connectée

AMSTERDAM, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lister Buildings, une société néerlandaise leader dans le cycle de vie de l'immobilier, spécialisée dans l'immobilier circulaire et biobasé, a choisi le logiciel de gestion des actifs, des investissements et des propriétés de Yardi pour l'aider à se préparer à la croissance. La société se concentre sur le développement, l'acquisition et la gestion de biens immobiliers durables de haut niveau aux Pays-Bas et en Allemagne.

Grâce aux solutions Yardi® Commercial Suite et Yardi® Investment Suite , l'entreprise peut centraliser les données et rationaliser la gestion de son portefeuille diversifié. Grâce à des données approfondies et à des perspectives prédictives, Lister Buildings peut améliorer la performance de ses actifs en réduisant les coûts, en équilibrant les risques et en augmentant les revenus. La plateforme Yardi permettra également de numériser la comptabilité des investissements , d'automatiser les rapports et d'atténuer les risques grâce à une gestion de la dette transparente.

« Yardi sera un atout majeur pour nous, car il nous permettra d'obtenir de meilleurs rapports et une meilleure compréhension de notre portefeuille, a déclaré Koen Broeders, directeur financier de Lister Buildings. Grâce à la plateforme de bout en bout, nous pouvons améliorer la communication entre les équipes et supprimer les difficultés liées aux systèmes déconnectés afin d'améliorer l'efficacité. Elle nous permet également d'automatiser les rapports d'impact que nous créons pour nos actionnaires. »

« Notre plateforme aidera Lister Buildings à gagner en transparence dans ses données et à atténuer les risques avec une seule source de vérité, a commenté Neal Gemassmer, vice-président et directeur général de l'international pour Yardi®. Nous sommes impatients de travailler avec Lister Buildings et d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. »

Découvrez comment la technologie immobilière de bout en bout de Yardi peut vous aider à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et la communication avec les parties prenantes.

À propos de Lister Buildings

Lister Buildings est une société néerlandaise spécialisée dans l'immobilier à cycle de vie pour les familles et les HNWI. LB se concentre sur des segments de l'immobilier durable de haut niveau afin de créer un impact, mais avec un profil de risque clair. Outre la création de nouveaux fonds, LB agit également en tant que promoteur immobilier, investisseur et gestionnaire d'actifs de portefeuilles immobiliers auxquels elle participe elle-même. Pour en savoir plus, rendez-vous sur listerbuildings.com .

À propos de Yardi

Yardi® développe des logiciels de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières à travers le monde. Fort de plus de 9 000 employés, Yardi travaille avec ses clients pour stimuler l'innovation dans le secteur immobilier. Pour plus d'informations sur la façon dont Yardi est énergisée pour demain, consultez yardi.co.uk .