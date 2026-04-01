LITFINCON kondigt Europese debuut aan: wereldwijde conferentiereeks rond litigation finance komt naar Amsterdam

Tweedaagse summit in Rosewood Amsterdam op 7–8 oktober 2026 brengt 's werelds toonaangevende litigation funders, advocatenkantoren, general counsels en institutionele investeerders samen

AMSTERDAM, 1 april 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, de wereldwijde conferentiereeks rond litigation finance opgericht door Siltstone Capital, kondigde vandaag de lancering aan van LITFINCON Europe, een tweedaagse summit die de meest invloedrijke spelers in litigation finance samenbrengt in Amsterdam op 7–8 oktober 2026. Het evenement vindt plaats in Rosewood Amsterdam, een van de meest prestigieuze luxehotels van de stad, en markeert de formele toetreding van LITFINCON tot de Europese markt. Rosewood Amsterdam vormt een passende locatie voor de conferentie, aangezien het historische gebouw ooit dienstdeed als het Paleis van Justitie van Amsterdam – het belangrijkste gerechtsgebouw van de stad. LITFINCON Europe zal deze locatie opnieuw positioneren als een dynamisch centrum voor juridische dialoog en netwerking.

LITFINCON Europe volgt op de eerste edities van de reeks in Houston en de aankomende eerste Aziatische editie in Marina Bay Sands in Singapore op 4 juni 2026. De Europese editie breidt LITFINCON uit naar de meest dynamische regelgevingomgeving voor litigation finance ter wereld, terwijl het VK, de EU en afzonderlijke lidstaten zich buigen over ingrijpende vragen rond transparantievereisten, rendementen voor financiers en de toekomst van third-party funding in Europa.

"De regelgevingomgeving evolueert snel in het VK en de EU, kapitaal stroomt in een ongekend tempo naar deze sector, en de vraag naar hoogwaardige, senior dialoog is nog nooit zo groot geweest," aldus Robert Le, medeoprichter van Siltstone Capital.

Conferentieprogramma

Verspreid over elf panels gedurende twee dagen gaat LITFINCON Europe van macro naar detail — met een globale marktanalyse als opening, gevolgd door een verkenning van de regulatorische divergentie die bepaalt hoe financiers, advocatenkantoren, general counsels en institutionele investeerders opereren in het VK, de EU en de VS. Het programma behandelt de structurele mechanismen van Europese dealvorming, waaronder de specifieke dynamiek van loser-pays-kostenregimes, de integratie van ATE-verzekeringen en portefeuillefinanciering, evenals diepgaande sessies over collectieve rechtsvorderingen, internationale arbitrage en grensoverschrijdende handhaving.

De tweede dag richt zich op investerings- en innovatievraagstukken die de volgende fase van de sector bepalen: hoe institutionele allocators — pensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen en family offices — Europese litigation finance-fondsen beoordelen; de convergentie van ATE-verzekeringen en third-party funding; de opkomst van het Unified Patent Court als een belangrijk nieuw forum voor gefinancierde IE-geschillen; en de concurrentie-impact van AI-adoptie binnen de beperkingen van de GDPR en de EU AI Act. De conferentie wordt afgesloten met een ongeformatteerde sessie van 75 minuten, Candid Conversations — zonder slides of voorbereide opmerkingen — waarin ervaren professionals open reflecteren op wat Europa goed, fout en anders doet ten opzichte van de rest van de wereld.

Rosewood Amsterdam beslaat een reeks van vijf met elkaar verbonden 19e-eeuwse paleisgebouwen langs de Herengracht, een van de meest historische grachten van Amsterdam. De ligging in het hart van het historische centrum maakt het een van Europa's toonaangevende locaties voor hoogwaardige conferenties en privé-evenementen.

"LITFINCON heeft zijn reputatie opgebouwd door de juiste mensen samen te brengen in de juiste setting. Het Rosewood-hotel in Amsterdam weerspiegelt de standaard die wij voor elk evenement in deze reeks hanteren — een omgeving waarin senior professionals eerlijke en inhoudelijke gesprekken kunnen voeren, weg van de ruis," aldus Jim Batson, CIO – Legal Finance bij Siltstone Capital.

Over LITFINCON

LITFINCON is de toonaangevende wereldwijde conferentiereeks gewijd aan de verdere ontwikkeling van litigation finance als institutionele activaklasse. Door 's werelds belangrijkste financiers, advocatenkantoren, institutionele investeerders, general counsels en juridische experts samen te brengen, fungeert LITFINCON als platform voor inhoudelijke dialoog, kapitaalvorming en strategische connectiviteit binnen het wereldwijde ecosysteem van legal finance. Opgericht door Siltstone Capital, ontstond LITFINCON in Houston en groeide het snel uit tot een wereldwijde reeks met meerdere steden in de Verenigde Staten, Azië en Europa. LITFINCON Asia vindt plaats op 4 juni 2026 in Marina Bay Sands in Singapore en LITFINCON Europe op 7–8 oktober 2026 in Rosewood Amsterdam in Nederland.

