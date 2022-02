LMS365's voortdurende groei en betrouwbaarheid erkend in de Fosway 9-Grid™ for Learning Systems 2022

AARHUS, Denemarken, 17 februari 2022 /PRNewswire/ -- LMS365 heeft vandaag aangekondigd dat het is erkend als een eerste Solid Performer op de 2022 Fosway 9-Grid™ for Learning Systems.

Het Fosway 9-Grid™ is een onafhankelijke leveranciersanalyse die wordt uitgevoerd door Fosway Group, de toonaangevende HR-analist in Europa. De positie van LMS365 als Solid Performer toont de robuuste marktprestaties en een gestroomlijnde implementatie van de oplossing, met een tevreden en groeiende klantenbasis in meer dan 65 landen. Het moderne leerplatform zorgt voor een grotere acceptatie van nieuwe bedrijven op het gebied van het leren en trainen, en ook van bedrijven die binnen de digitale omgeving van Microsoft 365 werken.

De directe integratie van LMS365 met de Microsoft 365-tools zorgt ervoor dat de toegangsdrempels voor nieuwe en ontwikkelde bedrijven aanzienlijk worden verlaagd, terwijl de adoptie door eindgebruikers van deze tools wordt verbeterd. Aangezien de oplossing goedgekeurd is door Microsoft, ISO 27001 gecertificeerd is voor informatiebeveiliging en geverifieerd is door beveiligingsexperts Veracode, blijft LMS365 vertrouwen in zijn vermogen om de leerervaring van gebruikers te beschermen en te waarborgen. Het 2022 Fosway 9-Grid™ for Learning Systems erkent ook het toegankelijke prijsstelling van LMS365 door te wijzen op de lagere totale kosten van het leerplatform.

Om deze en andere redenen is LMS365 dankbaar om voor het eerst als Solid Performer vertegenwoordigd te zijn in het Fosway 9-Grid™ van 2022.

Henrick Jeberg, CSO van LMS365, zegt: "We zijn er trots op om te worden erkend als "Solid Performer" in het Fosway 9-Grid™ for Learning Systems voor 2022. Als een nieuwkomer in het rapport kijken we ernaar uit om continu te bewijzen dat we in staat zijn om onze visie uit te voeren. We blijven ons richten op ons doel om de leeroplossing naar keuze te worden voor klanten van Microsoft Teams over de hele wereld."

David Wilson, CEO van Fosway Group, zegt: "LMS365 is een welkome aanvulling op de 2022 Fosway 9-Grid™ for Learning Systems en een relevante overweging voor organisaties die gebruik maken van Microsoft Office 365 die snel iets moeten implementeren, eenvoudig te gebruiken en met lage totale eigendomskosten. Klanten profiteren van het vermogen van het platform om naadloos te integreren met bestaande MS tools."

Over de Fosway 9-Grid™

Fosway Group is de toonaangevende bedrijfsanalist van Europa. Het Fosway 9-Grid™ geeft een unieke beoordeling van de belangrijkste leer- en talentaanbodmogelijkheden die beschikbaar zijn voor organisaties in het EMEA. De analyse is gebaseerd op uitgebreide, onafhankelijke onderzoeken en inzichten van het bedrijfsonderzoeksnetwerk van Fosway met meer dan 250 organisaties, waaronder BP, HSBC, PwC, Sanofi, Shell en Vodafone.

Bezoek de website van Fosway op www.fosway.com voor meer informatie over het onderzoek en de diensten van Fosway Group.

Over LMS365

LMS365 heeft meer dan 1000 zakelijke en particuliere klanten in meer dan 60 landen. 50+ vertrouwde partners hebben de oplossing geïmplementeerd, met klanten in alle sectoren, en implementaties gaan van een paar honderd naar 50.000+ medewerkers. LMS365, een Microsoft Preferred-oplossing, is een van de snelst groeiende op de cloud gebaseerde leerplatforms op de huidige markt. LMS365 biedt een moderne, geïntegreerde en vertrouwde leerervaring, waarbij leren nu mogelijk wordt gemaakt binnen Microsoft Teams, Mobile en SharePoint Online. LMS365 is snel te installeren, goed te configureren, eenvoudig te gebruiken en volledig geïntegreerd met de rest van uw digitale werkplek, onder andere met Microsoft 365, SharePoint en Teams.

