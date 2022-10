L'Organisation de coopération numérique fait avancer le débat mondial sur la prospérité numérique pour tous à l'Assemblée générale des Nations Unies 2022

NEW YORK, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO) a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York, afin d'encourager la collaboration entre les nations autour de l'économie numérique et de permettre la prospérité numérique pour tous. Le secrétaire général de la DCO, Deemah AlYahya, a tenu des réunions bilatérales et a participé à des événements pendant l'AGNU.

La DCO a accueilli une table ronde de haut niveau à New York, à laquelle ont participé des représentants des États membres de la DCO ; S.E. Ahmad Hanandeh, ministre de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat, Jordanie ; Maria-Francesca Spatolisano, sous-secrétaire générale pour la coordination des politiques et les affaires inter-agences, Département des affaires économiques et sociales (UNDESA) ; Jonathan H. Adashek, directeur de la communication et premier vice-président, marketing et communications, IBM ; et des hauts fonctionnaires de plusieurs agences des Nations Unies.

Commentant la participation de la DCO, Deemah AlYahya, secrétaire général de la DCO, a déclaré : « Stimuler la croissance économique, éliminer les inégalités entre les sexes et promouvoir la durabilité sont des défis économiques mondiaux soulignés par les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par une coopération multilatérale, dans des domaines tels que l'innovation et les technologies émergentes et, plus important encore, dans l'élaboration de cadres réglementaires favorables à l'innovation. » « La DCO présente une plateforme de collaboration multilatérale et multipartite qui permet d'accélérer une économie numérique dynamique, durable et, surtout, inclusive. »

Deema AlYahya a rencontré le Dr Amandeep Singh Gill, l'envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la technologie, et Maria-Francesca Spatolisano, pour discuter de l'alignement de la DCO sur la feuille de route du SG des Nations Unies pour la coopération numérique.

Le Secrétaire général a tenu un certain nombre de réunions bilatérales avec des ministres, des ONG et des dirigeants du secteur privé, dont S.E. Nele Leosk, ambassadrice itinérante pour les affaires numériques, ministère des affaires étrangères de l'Estonie ; S.E. Paula Ingabire, ministre des technologies de l'information et des communications et de l'innovation, Rwanda ; S.E. Dr Abul Kalam Abdul Momen, ministre des Affaires étrangères, République populaire du Bangladesh ; S.E. Kyriacos Kokkinos, ministre adjoint auprès du président pour la recherche, l'innovation et la politique numérique, République de Chypre ; S.E. Mohammed Thamer Al-Kaabi, Ministre des Transports et des Télécommunications, Royaume de Bahreïn ; S.E. Ivan John Uy, Secrétaire du Département des technologies de l'information et des communications (DICT), République des Philippines ; S.E. Bilawal Bhutto Zardari, Ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan ; et S.E. Amb. Hissein Ibrahim Taha, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Le Secrétaire général AlYahya a tenu plusieurs réunions avec des cadres de l'Alliance pour l'impact numérique (DIAL) de la Fondation des Nations Unies, de NVIDIA Corporation et du Forum mondial des partenariats.

