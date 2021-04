Lunit neemt deel aan baanbrekende prospectieve studie om AI-prestaties te bevestigen

Dr. Fredrik Strand en zijn onderzoeksteam aan het Karolinska-instituut zullen de prestaties van Lunit INSIGHT MMG in combinatie met radiologen in een echte screeningspopulatie beoordelen, vergeleken met de "dubbele lezing"-zorgstandaard in Europa, waarbij twee radiologen screeningsmammogrammen beoordelen. Lunit INSIGHT MMG is een door Lunit ontwikkelde AI-software voor het opsporen van borstkanker op mammografiebeelden. Het draagt het CE-keurmerk en is momenteel in Europa in de handel verkrijgbaar.

"Er zijn meerdere retrospectieve studies geweest om de prestaties van AI te bevestigen, maar er zijn geen prospectieve studies geweest om het klinische nut van AI in een daadwerkelijke klinische setting te beoordelen," zegt Brandon Suh, CEO van Lunit. "Documentatieprocessen zoals vergunningen en wettelijke goedkeuringen voor een AI-oplossing zijn verplicht, maar de beoordeling van de feitelijke effectiviteit van de prestaties in klinische proeven is van vitaal belang. We hopen dat dit onderzoek betekenisvolle resultaten zal opleveren die meer inzicht bieden in onze AI-oplossing."

Het doelvolume van de studie omvat 55.000 patiënten, in samenwerking met het Capio Sankt Görans-ziekenhuis in Zweden. Dat is een van de grootste screeningcentra in Zweden met een hoog percentage opgespoorde kankers. De studie zal naar verwachting twee jaar duren. Anders Byström, hoofd Radiologie van het ziekenhuis, is geïntrigeerd: "We zijn benieuwd of AI ons screeningsproces nog efficiënter kan maken"

Fredrik Strand, hoofdonderzoeker van de afdeling Oncologie-Pathologie van het Karolinska-instituut en radioloog in het Universitair Ziekenhuis Karolinska legt uit: "We waren onder de indruk van de resultaten van Lunit INSIGHT MMG in onze retrospectieve onderzoeken. Het zal interessant zijn om te zien hoe het uitpakt in een klinische setting."

Vorig jaar voerde het onderzoeksteam van Dr. Strand de eerste onafhankelijke vergelijking uit van drie gecommercialiseerde AI-oplossingen om borstkanker op te sporen. Het algoritme van Lunit bleek het nauwkeurigst, met een ongeveer 15 procentpunten hogere gevoeligheid in vergelijking met de andere twee algoritmen. Het overtrof ook de gevoeligheid van één van de twee radiologen. De studie werd gepubliceerd in JAMA Oncology.

In april zal Dr. Strand een onlinewebinar houden over de resultaten van de eerdere studies met Lunit INSIGHT MMG en om de nieuw gestarte prospectieve studie voor te stellen. Details en mogelijkheid tot voorinschrijving vindt u hier.

