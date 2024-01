LYB sluit overeenkomst voor een belang van 35% in het Saoedi-Arabië gevestigde NATPET; Breidt kernactiviteit PP uit

Op technologie gebaseerde JV vergroot de toegang van LYB tot voordelige grondstoffen en aantrekkelijke markten

De transactie omvat bestaande activa en geplande groeiprojecten

HOUSTON en RIYADH, Saoedi-Arabië, 16 jan 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) heeft vandaag bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten om voor een bedrag van ongeveer USD 500 miljoen een belang van 35% in de in Saoedi-Arabië gevestigde National Petrochemical Industrial Company (NATPET) van Alujain Corporation (Alujain) in handen te krijgen. Dankzij de Spheripol-polypropyleentechnologie (PP) van het samenwerkingsverband kan LYB zijn kernactiviteit PP uitbreiden en verbeteren door in een strategische regio toegang te krijgen tot voordelige grondstoffen en extra productmarketingcapaciteit.

De afronding van de transactie is afhankelijk van wettelijke en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Alujain en LYB onderzoeken ook samen de mogelijke bouw van een nieuwe propyleen via propaan dehydrogenatie (PDH) en PP-fabriek op de NATPET-locatie, afhankelijk van een definitieve investeringsbeslissing. Het project wordt bestudeerd met een gezamenlijk doel om oplossingen te implementeren die aansluiten bij de strategie van het Koninkrijk Saoedi-Arabië om in 2060 CO 2 -neutraal te zijn.

Alujain is een petrochemisch, energie-, mijnbouw- en metaalbedrijf in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Met een meerderheidsbelang in NATPET is het bedrijf al geruime tijd licentiehouder van de LYB Spheripol PP-technologie, een van de oplossingen die het bedrijf gebruikt voor de exploitatie van een propyleen- en PP-complex in Yanbu Industrial City. NATPET heeft momenteel een jaarlijkse PP-productiecapaciteit van ongeveer 400.000 ton.

"Deze investering in NATPET weerspiegelt onze strategie om onze kernactiviteiten rondom activa en bedrijfsvoering met blijvende voordelen uit te breiden en te verbeteren", aldus Peter Vanacker, CEO van LYB. "We zijn verheugd om te investeren in dit samenwerkingsverband dat gebruikmaakt van LYB's technologie, zijn wereldwijd toonaangevende marktposities en Alujain's bewezen operationele uitmuntendheid. We verwachten dat het samenwerkingsverband zowel door ons eigendomsbelang als door de marketing van de producten in belangrijke regio's waarde zal toevoegen."

"We zijn blij met de mogelijkheid om onze banden met LYB aan te halen, eerst als licentiehouder en nu vanwege dit samenwerkingsverband," aldus Mohammed Bin Saleh AlKhalil, voorzitter van Alujain. "We kijken uit naar het bevorderen van onze gezamenlijke inspanningen om essentiële materialen te produceren en op de markt te brengen die aan de behoeften van onze klanten over de hele wereld voldoen. Met deze nieuwe investering zetten we een grote stap voorwaarts voor de ontwikkeling van de downstreamsector in het Koninkrijk Saoedi-Arabië en Alujain heeft plannen om deze ontwikkelingen verder te stimuleren."

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB) - wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de chemische industrie dat oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Door middel van geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te ontsluiten voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en leider op het gebied van polyolefinetechnologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over Alujain Corporation

Alujain Corporation werd in 1991 opgericht met als doel waarde toe te voegen aan de natuurlijke koolwaterstof- en mineraalbronnen van Saoedi-Arabië. Het is een beursgenoteerde Saoedische naamloze vennootschap met het hoofdkantoor in Riyad, Koninkrijk Saoedi-Arabië. De belangrijkste strategische doelstellingen van Alujain zijn het identificeren, evalueren, promoten, ontwikkelen en investeren/exploiteren van grote industriële projecten in de petrochemie-, mijnbouw-, metaal-, energiesectoren en andere projecten, om waarde te creëren voor zijn aandeelhouders door gebruik te maken van lokale sterktes en talenten, capaciteiten, rijkdom en natuurlijke hulpbronnen, waarbij de hoogste normen worden gehanteerd ten aanzien van nationale, sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken

De uitspraken in dit persbericht over niet-historische feiten zijn toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de prognoses, verwachte resultaten of andere verwachtingen die in dit persbericht worden uitgesproken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het krijgen van vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties of het verstrijken van toepasselijke wachtperioden; de vervulling van de sluitingsvoorwaarden van de transactie; ons vermogen om de in dit persbericht beschreven transactie binnen de voorgestelde termijn af te ronden; de definitieve investeringsbeslissing en de succesvolle bouw en exploitatie van de voorgestelde faciliteiten die in dit persbericht beschreven staan; en ons vermogen om onze strategie te implementeren en onze activabasis met succes de betreffende strategie af te stemmen. Hoewel deze uitspraken en verwachtingen te goeder trouw worden gedaan, kunnen LyondellBasell en zijn management niet garanderen dat ze realiteit worden. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van resultaten die in de toekomstgerichte uitspraken beschreven staan, zijn te vinden in het gedeelte "Risicofactoren" van ons formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022, dat te vinden is op www.LyondellBasell.com op de Investor Relations-pagina en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

