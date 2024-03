Magnit onthult 2024 arbeidsmarktonderzoek in Europa te midden van recordlaagte werkloosheid

Stijgende lonen, veel vacatures en een historisch lage werkloosheid benadrukken redenen voor voorzichtig optimisme te midden van inflatie en gebrek aan vaardigheden

Magnit™, een wereldwijde aanbieder van Integrated Workforce Management (IWM)-platformen, heeft vandaag zijn Spring/Summer 2024 Europe Labour Market Report gepubliceerd. Het rapport biedt een analayse van miljarden datapunten op verschillende gebieden en onthulde historische laagterecords voor werkloosheid, afkoelende inflatie, concurrerende lonen en een grotere vraag naar hooggekwalificeerde functies. Dit wijst op een krap maar voorzichtig optimistisch banenlandschap.

Het rapport belicht ook de belangrijkste gezochte vaardigheden in Europa, met een hoge vraag naar functies van softwareontwikkelaars en datawetenschappers als gevolg van de toename van het gebruik van AI en de inspanningen om het tekort aan talent te bestrijden.

"Het rapport geeft aan dat de Europese arbeidseconomie in 2023 sneller herstelt dan verwacht, maar organisaties hebben nog steeds te maken met een extreem concurrerende omgeving voor het werven van personeel," zegt Sam Smith, president Global Client Delivery bij Magnit. "Waarschijnlijk zal de werkloosheid niet nog veel verder zal dalen, en daarom moeten bedrijven hun waarde-aanbod aanpassen om toptalent binnen te halen en tegelijkertijd bestaande werknemers waar mogelijk herplaatsen en bijscholen."

De analyse van Magnit geeft de belangrijkste markttrends weer die een opmerkelijke verschuiving in de Europese arbeidsmarkt veroorzaken, samen met de uitdagingen en kansen voor de toekomst. De bevindingen zijn onder andere:

De inflatie vertraagt terwijl werkloosheidscijfers een recordlaagte bereiken. Eind 2023 was een recordperiode voor de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage in de EU van 5,9% op een historisch dieptepunt. Tsjechië, Malta en Duitsland noteerden de laagste werkloosheidscijfers van het jaar binnen de EU, terwijl Spanje, Griekenland en Zweden de hoogste rapporteerden. Er was ook een aanzienlijke daling van de inflatie in heel Europa, waarbij het algemene percentage daalde tot 3,1% in januari 2024 - na een piek van 8,5% in oktober 2022.

"De afgelopen jaren hebben organisaties voor een groot aantal uitdagingen gesteld, maar Europa staat er sterk voor, met een versterkte arbeidsmarkt en een hernieuwd mandaat voor verandering. Met de juiste, op gegevens gebaseerde strategieën kunnen bedrijven in de hele regio hoogopgeleid talent aantrekken en concurrerend blijven te midden van veranderende economische indicatoren," voegt Smith eraan toe.

Arbeidsmarktrapport voorjaar/zomer 2024 Europa van Magnit

Dit rapport is ontwikkeld door Magnit Strategic Advisory, dat bestaat uit meer dan 100 MBA's, PhD's, registeraccountants en bedrijfsanalisten. Het team analyseerde eigen gegevens van honderden Global 2000-klantenprogramma's om bruikbare inzichten te krijgen in het Europese talentlandschap. Specifiek voor dit rapport richtte Magnit zich op professionele en technologische functies in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Voor meer informatie over de nieuwste trends op de Europese arbeidsmarkt, waaronder veelgevraagde functies en vaardigheden, en strategieën om de impact van EU-richtlijn 2023/970 aan te pakken, kunt u het volledige rapport downloaden.

