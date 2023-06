Medewerkers in heel Nederland hebben moeite om op kantoor te werken door lawaai

- 55% van de werknemers heeft moeite om productief te zijn op kantoor

- 45% van de werknemers is vier of meer dagen per week op kantoor, onder het wereldwijde gemiddelde

- Meer dan een derde (36%) van de werknemers zou meer naar kantoor gaan als er een vierdaagse werkweek zou volgen

LONDON, 30 mei 2023 /PRNewswire/ -- Werknemers in heel Nederland hebben moeite om productief te zijn op de werkvloer door afleiding en grote aantallen vergaderingen, maar hebben de bereidheid getoond om meer op kantoor te zijn als er een vierdaagse werkweek komt. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Unispace, door experts op het gebied van wereldwijde werkplekcreatie.

Returning for Good, een Unispace Global Workplace Insights-rapport – dat de resultaten combineerde van een diepgaand onderzoek onder 9.500 werknemers en 6.650 bedrijfsleiders uit 17 landen over de hele wereld – ontdekte dat bijna de helft (45%) van de werknemers in heel Nederland aangaf dat ze vier of meer dagen per week op kantoor zijn, onder het wereldwijde gemiddelde van 50%.

Uit het onderzoek bleek echter ook dat 55% moeite heeft om hun kerntaak op het werk te doen vanwege afleiding, terwijl 26% een hekel heeft aan het gebrek aan privacy op kantoor. Bijna een kwart (24%) vindt dat ze effectiever kunnen zijn in een rustige omgeving thuis, wat suggereert dat werkgevers meer aandachtsgebieden op kantoor moeten bieden om de productiviteit en de aanwezigheid te verbeteren.

Ondanks het aanhalen van concentratieproblemen op de werkplek, gaf meer dan een derde (36%) van de werknemers aan dat ze bereid zouden zijn om elke dag vanuit kantoor te werken als een vierdaagse werkweek zou worden uitgeprobeerd.

Volgens Lawrence Mohiuddine, CEO, EMEA bij Unispace, moeten werkgevers werknemers voorzien van de set-up om productief te zijn voordat een kortere werkweek wordt overwogen:

"Het feit dat werknemers in het hele land moeite hebben om effectief te zijn op kantoor, suggereert dat bedrijven de kans mislopen om een productiever personeelsbestand mogelijk te maken vanwege verloren uren als gevolg van afleiding. Het gevoel dat ze thuis efficiënter kunnen werken, is misschien de oorzaak van de lagere kantoorrendementen die in Nederland worden genoteerd. De onderliggende oorzaak hiervan moet echter worden aangepakt, als bedrijven rendement willen stimuleren zonder de productiviteit verder te beïnvloeden.

"Hoewel de gegevens ook suggereren dat werknemers bereid zijn om meer naar de werkplek te gaan als een kortere werkweek wordt aangeboden, waarbij de meerderheid niet in staat is om hun kernrol op de werkplek uit te voeren, zal deze aanpak alleen succesvol zijn als de werkruimte is aangepast aan mensen productiever laten voelen."

